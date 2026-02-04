川普：和習近平通話 討論台灣等議題及訪中行程

（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）時隔2個多月，美中領導人今天再度通話，美國總統川普發文表示，他和中國國家主席習近平進行非常好的通話，通話時間長且內容深入，討論許多議題，包括貿易、軍事、4月訪中行程、中國向美國採購石油與天然氣及台灣等議題。

川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他和習近平進行「非常好」的通話，這通電話時間長且內容深入，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至2000萬噸。

廣告 廣告

他說，其他討論議題還包括飛機引擎交付，「都非常正面！」

川普表示，美中關係及他與習近平之間的個人關係，都非常良好，「我們雙方都清楚維持這種關係的重要」。他相信，在他接下來3年的總統任期內，與習近平和中華人民共和國相關的事務，「將會取得許多正面成果」。

川普重返白宮以來已和習近平多次通話，兩人上次通話是在去年11月底。川普當時發文表示，兩人討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題；川普該則發文內容未提及台灣，不過，中國官媒報導，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

去年10月，川習兩人也在韓國釜山舉行雙邊會，是川普第2個任期內首度與習近平會面。

川普預計今年4月訪問中國，他今天也在發文內容中表示，對此「非常期待」。他先前說，習近平也預計今年稍晚回訪美國。（編輯：陳正健）1150205