川普「唐羅主義」登場 拉美站隊中國怕了2／美逮馬杜洛稱「行動合法」 中方譴責：不應自詡國際警察

川普（左）逮補馬杜洛（右）。（外電）

美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的總統馬杜洛，美國國務卿盧比歐強調，美軍這次行動不是對委內瑞拉開戰，因此不需要經由國會同意，然而中國外交部長王毅則反擊表示，中方從不認為哪一個國家可以充當國際警察。

許多民眾走上街頭，揮舞著委內瑞拉的國旗，頭戴著帽子，上面寫著「不要戰爭要和平」字樣。委內瑞拉親政府支持者：「委內瑞拉不是任何人的後院，必須受到尊重。」前委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕後，部分他的支持者上街聲援。而美國國務卿魯比歐在逮捕行動的隔天，就上了各大新聞節目，為這場突襲行動定調。

美國國務卿盧比歐：「沒有必要這樣做(通知國會)，因為這不是入侵，我們沒有佔領國家，這是逮捕行動，是執法行動。」魯比歐強調，美方逮捕的是一名被起訴的毒梟恐怖分子，而且馬杜洛根本不具備合法的元首身分。雖然美方對外宣稱，這次軍事行動是為了打擊毒品恐怖主義，但不少專家分析，美國真正的目的，恐怕還是為了掌控委內瑞拉的石油資源。因為一旦握有油源，不僅能鞏固石油美元的霸權地位，更能直接給人民幣國際化一記重拳。針對美方的強硬手段，中國外長王毅也在4日做出反擊。

中國外長王毅：「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官。」中國外交部5號也針對美國大型石油公司介入一事，作出回應。中國外交部發言人林劍：「美國悍然對委內瑞拉使用武力，這一行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方已對此表示譴責。」隨著川普想要全面剷除中國在西半球的勢力，美中緊張局勢將在短期內進入白熱化。