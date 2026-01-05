川普「唐羅主義」登場 拉美站隊中國怕了4／馬杜洛過去極度奢華 如今關在紐約「人間地獄」

布魯克林大都會拘留中心。（路透社）

委內瑞拉前總統馬杜洛被美軍逮捕後，目前關押在紐約市的布魯克林大都會拘留中心，這裡長年因為環境惡劣，被形容為「人間地獄」，跟馬杜洛過去的奢華生活，大相逕庭。

跟妻子坐在一起，大啖灑鹽哥親手做的、最貴要價新台幣3.2萬元高級牛排。委內瑞拉前總統馬杜洛過去的生活極度奢華，如今被美國川普政府逮捕後，他的處境又是如何呢？

Sky News駐美國記者James Matthews：「馬杜洛目前的住所，就是這座位於布魯克林的監獄大都會拘留中心。這裡通常是用來關押等待紐約法院審判的被告，這裡毫無奢華可言，與馬杜洛過去在卡拉卡斯享受的優渥環境，形成鮮明對比。」

廣告 廣告

戒備森嚴的布魯克林大都會拘留中心，曾傳出牢房髒亂、食物上都是蛆蟲、經常停電等問題，環境惡劣到被形容為人間地獄，還有法官不願意把嫌犯關押到這裡。

而曾經待過這裡的重大罪犯都很知名，像是涉及性交易買賣相關指控遭定罪的饒舌歌手吹牛老爹，還有槍殺美國聯合健康保險公司執行長湯普森的曼喬尼。如今馬杜洛也被關押在這裡，外面聚集了聲援他的抗議民眾。

抗議民眾Zoe Alexandra：「大家都擔心這可能會演變成一場全面戰爭。我是說川普昨天(1/3)在記者會上說，可能還會有更多攻擊，更多的攻擊即將到來。這個世界還需要更多戰爭嗎？他說他是和平總統，說他想拿諾貝爾和平獎，但他卻威脅要對另一個主權國家發動戰爭。」

馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀等指控，預計5號首次在曼哈頓聯邦法院出庭，這起特殊案例會如何發展，引起全球關注。