川普「唐羅主義」緊盯 秘魯總統與中國商人密會陷彈劾

2026年1月21日，秘魯總統赫里因密會中國商人而受到質疑，出席國會監委聽證會後，在總統府舉行記者會。路透社



南美洲國家秘魯8年來換了7個總統，目前的代理總統赫里（Jose Jeri）去年10月才上任，現在就面臨彈劾，因為被爆料他去年12月至今年1月三度密會中國商人楊志華楊志華（Zhihua Yang，音譯）。此案凸顯祕魯與中國經貿關係「水很深」，但在川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）緊盯中南美洲之下，秘魯恐怕必須謹慎調整路線。

綜合《紐約時報》與路透社報導，祕魯自2018年以來換過7個總統，每一個都在任不到3年，其中一個還當不到一週就下台。目前的代理總統赫里，年僅39歲，他主持前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的彈劾案，隨後接手代理總統，現在他自己也可能面臨彈劾。

赫里本月被爆料，自去年12月以來三度與中國商人楊志華密會，都有影片為證。楊志華在祕魯首都利馬擁有多家便利商店，其中一家違規而被勒令停業，但他與總統赫里見面後，該商店違反的規定就被撤銷了。

楊志華在祕魯有十多家公司，包含一家多次拿到警察署專案的建設公司、一家擁有水壩修築特許權的水電公司、一家未取得充分批准就建成的陶瓷廠。此外，他的一家公司也參與了中國鐵路工程集團子公司在秘魯的工程案。

赫里雖然密會中國商人，但他同時也歡迎美國投資，並且提出採購美國軍備和系統供祕魯一座海軍基地使用，符合美國總統川普想重新掌控中南美洲這座「後花園」的唐羅主義。川普12月通知國會，欲把秘魯列為「主要非北約盟友」（MNNA），美國國會批准川普提名的新任駐祕魯大使納瓦羅（Bernie Navarro），而納瓦羅誓言「根除」中國影響力。

2025年10月10日，秘魯新任總統赫里在前總統被彈劾罷免後宣誓就職。路透社

秘魯是中南美洲經濟成長最快的國家之一，受益於該國豐富的銅礦，是全球主要銅出口國。秘魯2009年和中國簽署自由貿易協定（FTA），與中國的貿易額在2015年超越與美國往來，中國成為秘魯最大貿易夥伴；以去年11月數據來看，中國佔秘魯外貿總額33%，美國僅佔14%。

秘魯的經濟命脈有很大部分也受中國箝制。中國掌握祕魯其中一座主要銅礦區，且採購秘魯7成銅產量；祕魯最大的發電廠是中國所擁有，祕魯的超級大港錢凱港（Chancay）是中國出資興建，2024年啟用，開啟了一條由南美洲直達亞洲的航線。

因此，赫里到底是被誰爆料密會中國商人？赫里的政治盟友受訪時暗示，可能是中國不滿赫里採購美國軍備。不過，反過來看，也有可能是美國暴露他與中國商人的關係，作為清除中國影響力的其中一步。

祕魯媒體稱這起案件為「志華門」，反對派議員已對捲入志華門的總統赫里提出彈劾動議，檢方也已展開調查。秘魯原定4月12日大選、當選者7月就職，赫里現在能否撐到總統大選日都是個問題。

祕魯國立聖馬可斯大學（National University of San Marcos）亞洲研究中心教授瓦迪格雷西亞斯（Jhon Valdiglesias）說，對於總統密會中國商人的質疑，實際上就是在質疑中國，「我認為這肯定讓秘魯和中國所有的關係蒙上一層陰影」。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）貿易投資分析師卡西奈利（Martin Cassinelli）表示，川普政府質疑中國在秘魯的投資並不奇怪，川普政府已經質疑過墨西哥、巴拿馬，也可能比照對付這兩國的方式，迫使秘魯疏遠中國；秘魯此前一直積極爭取中國投資，如果秘魯人可以開始質疑這些投資的透明度和其中的貪腐，那麼中國未來的新投資將不再那麼受歡迎。

然而中國與秘魯已經建立深厚經濟關係，前秘魯駐中國大使卡普奈（Juan Carlos Capunay）表示，秘魯與中國的經濟關係在行政與政治結構上很穩固，「我們有幾個關鍵工具來維持這些合作，包含自貿協定」，長遠來看，美國很難削弱或拆除這些架構。

至於秘魯人民對於總統密會中國商人的「志華門」怎麼看呢？《紐時》報導指出，很多民眾其實很冷感。45歲受訪者馬丁內斯（Jacinta Martínez）說：「我們的政治人物哪個不貪？看誰出價高，就把自己賣給誰啊。今天是被中國人收買，明天可能是秘魯人、委內瑞拉人，或者就美國人囉。」

