川普「國安戰略」8度提台灣 不支持任一方片面改變台海現狀

美國川普政府的國安戰略終於在本月公布，比原定的秋季時間晚了數月，據美國媒體報導，延遲原因是財長貝森特希望在對中國的措辭上做更多調整，以免影響進行中的美中貿易談判。這份國安戰略顯示，川普政府對台海現狀的立場從拜登時期的「反對」單方面改變，轉為「不支持」，雖僅是用詞變化，但象徵美國政策承諾的轉變。在川普2.0國安戰略中，「美國優先」成為核心原則，將邊境安全視為首要元素，經濟安全則被定位為國家安全核心。

前美國國防部印太助理部長薛瑞福表示，美國政府現在的中國事務處處長是川普，是他主導中國政策。

川普2.0的國安戰略在台灣政策相關部分指出，美國「不支持」任何一方片面改變台海現狀。然而，在美國在台協會（AIT）網站上的美台關係描述中，美國是「反對」兩岸任何一方片面改變現狀，這是美國一貫立場，也是拜登任內國安戰略的表述方式。

對於片面改變台海現狀的態度，川普政府從「反對」轉為「不支持」，表面上只是用詞轉變，但這措辭實際上象徵美國承諾的變化。先前有消息傳出，中國希望川普政府的對台政策從「不支持」台灣獨立改為「反對」台灣獨立，道理是相同的。

前白宮國安會亞洲資深主任麥艾文認為，美國政策的轉變將會產生過度影響，並正中北京下懷。他指出，華盛頓最公開的祕密是川普政府正在考慮改變公開的政策聲明，中國對此感到非常興奮。麥艾文還提到，川普政府的資深官員在私下談話中基本上表示，他們確實正在探討這一切，但真正重要的是嚇阻，而這是川普政府努力的方向。

川普第二任期的國安戰略將「美國優先」視為唯一原則，明確指出邊境安全是國家安全的首要元素，經濟安全則是美國國家安全的核心。在亞洲地區，美國要維持在經濟和科技上的優勢，以嚇阻並預防大規模軍事衝突。由於台灣在半導體產業具有主導地位，加上掌握通往第二島鏈的通道，台海安全對美國經濟有重大影響，因此美國致力於嚇阻台海衝突。

