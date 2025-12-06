川普《國家安全戰略》視台灣為經濟與安全夥伴！汪浩對比拜登版本：刪除「反台灣獨立」、未提「一中政策」...台灣不是談判籌碼「是美國家利益不可或缺的一環」

美國白宮於美東時間5日公布新版《國家安全戰略》（NSS），指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（6日）指出，2025 年的新戰略，是美國總統川普（Donald Trump）政府對台灣地位、對區域安全承諾的一次重大、清晰且具體的宣告，「台灣不再只是談判籌碼，而是美國國家利益不可或缺的一環」。

汪浩今日於臉書以「保衛台灣，就是保衛美國！」為題發文提及，前美國總統拜登（Joe Biden）2022 年的《國家安全戰略》，雖將台海和平列為美國利益之一，但其對台措辭維持「策略模糊」、「一中政策」與對華競爭並存的框架，「美國視台灣為經濟與安全夥伴，也強調與中國間競爭與合作兼顧」。

對比川普的新版《國家安全戰略》，汪浩指出，新版本大幅強化對台灣的重視，將台灣納入第一島鏈防禦核心，並直指威懾與維持軍事優勢是防止台海衝突的首要任務。汪浩說，新《國家安全戰略》明言美國「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」，但刪除拜登版本「反對台灣獨立」一句，也沒有提美國的「一中政策」，反而只提到台灣在全球半導體供應鏈與地理戰略位置的重要性，為美國經濟與區域安全的基石。

汪浩點出，川普政府版《國家安全戰略》，清楚且反覆8次提台灣的擺明立場，實質上將「保衛台灣」與「維護美國印太戰略與國家利益」緊密綁定。汪浩指出，過去台灣或被視為促使中國遵守國際規則的棋子，「如今已轉變為維持第一島鏈、保障供應鏈、確保全球航運及美國經濟穩定的關鍵支點」。

汪浩直指，更重要的是，2025 年版NSS不再只是象徵性地提及台灣，而是強化「集體防衛」呼籲，鼓勵第一島鏈國家（包括日本、南韓、澳洲、台灣等）增加防衛支出與行動，「讓保衛台灣不只是美國的責任，而是一場多國參與的安全行動」。汪浩認為，這不僅是對台灣最有力的戰略背書，「也昭示美國將以實力與聯盟合作，維持印太地區的穩定與自由」。

最後，汪浩說，2025年的新戰略，是川普政府對台灣地位、對區域安全承諾的一次重大、清晰且具體的宣告，「台灣不再只是談判籌碼，而是美國國家利益不可或缺的一環」。他喊道，「保衛台灣，就是保衛美國！」

（圖片來源：汪浩臉書、三立新聞）

