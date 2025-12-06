川普《國家安全戰略》8度提台灣 賴清德Ｘ平台發聲感謝

總統賴清德。資料照。李政龍攝



美國川普政府週四公布新版《國家安全戰略》報告，提及台灣高達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，總統賴清德今（12/6）天透過社群平台「X」回應，表示非常感謝美國國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。

美國川普政府4日公布最新版國安戰略報告，報告指出，藉由維持軍力優勢，「美國和盟友將有能力阻止任何奪下台灣的企圖」，或阻止任何讓「防禦這座島嶼更困難的舉動」，同時強調，為了遏制因台灣而起的衝突，「最理想狀況是維持軍事優勢，此乃當務之急。」

廣告 廣告

對於美方最新的《國家安全戰略》報告，賴清德說，非常感謝美國的國家安全戰略將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。他強調，台灣將繼續作為可靠的夥伴，堅定致力於加強自我防衛，並維護區域和平。

更多太報報導

美新版國安戰略報告強調「防止中國進犯台灣」 總統府：「台灣沒事，印太就沒事」

「反對」改變現狀變成「不支持」 分析:美戰略文件概括兩大立場

《紐時》看川普國安戰略：台灣被簡化為半導體利益