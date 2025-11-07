川普：國際穩定部隊將「非常快」進駐加薩

美國總統川普(Donald Trump)6日說，他預期美國協調的國際穩定部隊「非常快」就會進駐加薩。在此之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)在加薩的戰爭持續了2年。

這支多國籍部隊是川普戰後治理加薩計畫的一部分，其中可能包含來自埃及、卡達、土耳其、阿拉伯聯合大公國的部隊。

這項計畫在10月10日協助促成了以色列與哈瑪斯之間的脆弱停火協議，但加薩的人道危機並未緩解。

白宮在與中亞領袖會面時表示：「這將會很快。加薩的情況非常好。」

川普說：「你最近沒有聽到太多問題，我會告訴你，如果哈瑪斯有問題，我們擁有願意幫忙的國家。」

這支部隊將在埃及和約旦的支持下，在加薩走廊訓練和支持經過審查的巴勒斯坦警察。這支部隊的任務將是確保邊境地區的安全，避免武器被走私給哈瑪斯。

美國5日提交了一份聯合國安全理事會決議草案給夥伴國家，藉此鞏固川普的計畫，這項草案包含批准這支國際部隊。

美國代表團的一名發言人在聲明中表示，華盛頓的聯合國特使瓦爾茲(Mike Waltz)將這份草案提交給10個安理會成員國，和埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及土耳其等幾個區域夥伴，

目前尚未排定何時表決。

根據外交消息人士，幾個國家已經表示，他們願意參與這支部隊，但堅持在實際向加薩部署部隊前，必須獲得安理會的授權。

負責中東事務的美國中央司令部(US Central Command)司令上個月在訪問加薩期間表示，不會在加薩部署美軍。