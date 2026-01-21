川普「地圖砲」：丹麥忘恩、加國靠美、買風機笨蛋、索馬利亞人不可信

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF），他在長達一小時的演講中「火力全開」，不僅針對歐洲盟友進行猛烈抨擊，還再次重申購買格陵蘭的要求。川普在演說中充滿嘲諷的語調，攻擊歐洲和加拿大領袖，地圖砲也打向綠能和移民，讓台下原本嚴肅的政商領袖不時發出倒抽一口氣的驚呼或尷尬的笑聲。

川普在世界經濟論壇上的演說猛開地圖砲，把從歐洲領袖、加拿大總理、綠能和移民議題都被掃了一遍。（圖／翻攝自白宮Youtube頻道）

川普此次演說的攻擊範圍極廣，根據《紐約時報》整理川普的「地圖砲」，從北約盟友、加拿大總理，甚至到美國自家的聯準會（Fed）無一倖免。

施壓丹麥：不想動武，但我們會記住

川普再次提起格陵蘭議題，形容該地「寒冷且地理位置不佳」，但強調為了美國的國家安全，必須由美國控制，並稱這只是「一個很小的要求」。雖然川普承諾「不會使用武力」奪取格陵蘭，但他隨即話鋒一轉，語帶威脅地告訴歐洲領袖：你們可以答應美國的要求，美國會很感激；如果不答應，「我們會記住這件事。」

他還指責美國當年二戰後沒有接管格陵蘭是「愚蠢」的行為，並批評丹麥「不知感恩」。然而事實上，美國從未擁有格陵蘭的主權。

罵完格陵蘭還不夠，川普竟然還搞錯對象，把格陵蘭跟冰島搞混。他將美股日前的下跌怪罪於冰島，沒頭沒腦地說「我們的股市昨天跌了，都是因為冰島，害我們虧了很多錢。」這番張冠李戴的指控，讓台下聽得一頭霧水。

狂酸歐洲：若非美國相救，你們都在說德語

對於歐洲盟友，川普的批評更是毫不留情。他直言：「沒有我們，大多數國家根本運作不了。」為了強調美國對歐洲的重要性，他甚至開了一個老掉牙的玩笑，對著台下的歐洲領袖說：「如果不是因為我們（二戰時出手），你們現在所有人都在說德語，甚至還會說一點日語。」

他也批評歐洲「方向錯誤」，暗示移民問題讓歐洲城市變得面目全非，稱他的朋友們去歐洲旅遊時已經認不出這些城市了。

針對瑞士與加拿大：私人恩怨成政策

川普連地主國瑞士也沒放過。他透露，之所以將瑞士的關稅提高到39%，是因為瑞士聯邦總統凱勒-祖特爾（Karin Keller-Sutter）在電話中不斷反對原本30%的關稅，讓他感到「很煩」、「被惹毛了」，於是他決定直接加碼到39%。

此外，針對加拿大總理卡尼日前暗示「美國霸權時代可能終結」的言論，川普在台上直接點名回嗆：「馬克，下次發言前請記住，加拿大之所以能生存，全是因為美國。」

買風電是笨蛋，索馬利亞人智商比想像高

川普也再次抨擊綠能政策，他花了數分鐘時間辯稱，歐洲國家試圖減少溫室氣體排放反而害了自己，同時也沾沾自喜地炫耀自己在美國阻止和拆除再生能源發電廠的努力。川普嘲笑購買中國製風力發電機的人是「笨蛋」，他說中國把渦輪機賣給「那些愚蠢的買家，但他們自己卻不用」。

在談到美國國內議題時，他提及明尼蘇達州的索馬利亞移民詐欺案，竟脫口說出：「索馬利亞人？他們的智商比我們原本想的還要高。」此言一出，現場聽眾傳出明顯的嘆息聲。

自家聯準會也遭殃：換位置就換腦袋

川普殺紅了眼，連自家美國聯準會也不放過。他公開抱怨聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）以及其他官員，批評這些人換了位置就換了腦袋，就職後就不聽他的話，不跟他商量利率政策。這番宛如老闆抱怨員工的言論，引來台下許多金融圈人士尷尬笑聲。

整場演說中，川普展現了強烈的個人風格，這也讓歐洲領袖對於北約未來的團結以及與美國的關係感到更加憂心。

