川普「報復」民主黨議員 黨內盟友紛畫清界線

川普總統近日火力全開，猛烈抨擊民主黨議員，指控他們呼籲軍方成員抗命是「叛徒」行為，甚至聲稱應予關在監獄，引發華府共和黨盟友錯愕，也讓2025年底任何跨黨派協商前景更形黯淡。

國會山莊報(The Hill)報導，共和黨國會議員與策略人士擔憂，川普此舉正削弱自身公信力與推動法案的能力。肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)23日表示，川普把政敵稱為叛徒的說法「魯莽」且「不負責任」。「如果按字面理解，把反對者稱為『叛徒』，還說應處以死刑，這極不負責任、也完全不恰當，」保羅說。其他共和黨籍議員也急忙與總統畫清界線。

廣告 廣告

緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)上周在被轉述川普於「真實社群」(Truth Social)平台的貼文內容時皺眉。川普在貼文中指控亞利桑納州民主黨籍參議員凱利(Mark Kelly)、密西根州民主黨籍參議員絲拉金(Elissa Slotkin)以及多名民主黨眾議員從事「可判處死刑的煽動叛亂行為」。「我當然不同意，」柯林斯僅簡短回應，便匆匆進入參院會場。

曾任CIA情報分析師的絲拉金則表示，川普的攻擊已影響她的「安全狀況」。她說，自從被川普點名攻擊後，她在手機、電子郵件與網站上收到的死亡威脅與恐嚇訊息「暴增」。

不過，川普22日深夜再度加碼自己的看法，他在「真實社群」寫道，「那些指示軍方違抗我命令的叛徒現在就該在監獄，而不是跑到假新聞頻道上企圖辯稱他們說的沒問題。那根本不行，也永遠不會被接受。」

對此，前新罕布夏州共和黨籍聯邦參議員葛瑞格(Judd Gregg)抨擊民主黨行事不負責任，指他們呼籲軍方成員違抗「非法命令」時，卻未明確說明哪些命令屬於非法。葛瑞格表示，此舉本身就帶有刻意挑釁意味，但他也補充指出，川普的回應「更是超乎不負責任的範圍」。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費