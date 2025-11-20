川普「大而美法案」影響 太陽能巨頭突聲請破產保護

一家太陽能開發商聲請破產保護。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國總統川普於7月4日簽署了一項名為「大而美法案」的政策。然而，對於美國的太陽能和清潔能源產業而言，這項政策帶來的卻是截然相反的「毀滅性打擊」。該法案大幅削減了清潔能源的稅收抵免（ITC），並收緊了曾支持再生能源計畫的各項規定。如今一家太陽能開發商聲請破產保護。

根據《BENZINGA》報導，總部位於北卡羅來納州的太陽能開發商Pine Gate Renewables LLC已正式聲請破產保護。該公司擁有超過100個發電廠和30吉瓦（GW）的在建項目，其倒閉的主要理由是：在政策突然變化後，項目估值暴跌。

Pine Gate在布魯克菲爾德公司（Brookfield）和凱雷集團（Carlyle）等大型機構的支持下，自2016年以來已籌集了超過70億美元的資金。其提交的文件顯示，該公司的資產和負債總額在10億至100億美元之間。目前，貸款方正透過法院監管的出售程序，準備收購其項目以止損。

根據《Financial Times》的報導，分析人士指出，川普的法案加速了聯邦投資稅收抵免（ITC）的逐步取消，這一補貼是支撐清潔能源計畫經濟效益的關鍵。川普的「大而美法案」不僅是削減支持，而是徹底摧毀了太陽能產業的融資模式。

Pine Gate的倒閉並非單一個案。整個太陽能產業正經歷一場嚴峻的融資壓力與政策衝擊。美國能源公司Sunnova Energy在6月已聲請破產保護，負債高達100億至500億美元，反映出屋頂太陽能企業正面臨電價上漲和激勵措施削弱的雙重擠壓。太陽能公司SunPower在停止拓展新客戶後，發布了「持續經營」警告。加拿大太陽能公司則依靠新增的4.15億美元債務融資來維持運營。

行業專家擔憂，鑑於政策缺乏明確性或沒有足夠的信貸紓困措施，未來可能還會出現更多的破產案例。川普的「大而美法案」或許在政治上滿足了特定群體，但對清潔能源投資者而言卻是極為殘酷的。整個太陽能產業並非因技術衰退而沒落，而是被高額稅收和政策撤銷逼入了絕境。

