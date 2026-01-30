川普：天氣嚴寒 普丁同意暫停攻擊烏克蘭一週

美國總統川普1月29日抵達華府甘迺迪中心，出席第一夫人紀錄片《梅蘭妮亞》首映。路透社



美國總統川普29日表示，俄羅斯總統普丁已同意在嚴寒冬季期間，暫停烏克蘭城市開火一週。烏克蘭總統澤倫斯基30日作出最新回應，他表示若俄國確實停止對烏克蘭能源基礎設施的攻擊，烏克蘭也準備採取對等措施。不過他強調，兩國之間目前還沒有正式的停火協議。

路透社報導，川普在橢圓形辦公室的一場活動中告訴記者：「我們詢問普丁總統，他們是否可以停止射擊一週。他們正遭受與我們同樣程度的寒流襲擊，而且烏克蘭比我們冷得多，現在真的非常寒冷。他同意這樣做，我們對此非常感激。」

澤倫斯基感謝華府發起這項倡議，他形容這項措施能制止俄羅斯對能源目標的攻擊，這些攻擊已導致烏克蘭首都基輔數百間公寓在酷寒天氣中斷電。

澤倫斯基29日在X平台推文說：「我們期待（俄軍停火一週）協議能得到落實，局勢降溫措施有助於在結束戰爭方面取得實質進展。」

澤倫斯基隨後在每晚的視訊演說中表示，感謝美國「努力確保此時停止對能源（目標）的攻擊，讓我們期待美國能成功確保這點」。他說：「我們將在未來的幾天幾夜，觀察能源設施和城市的真實狀況。」

基輔的緊急救援隊仍在努力恢復因俄軍24日空襲而中斷的暖氣與電力。

基輔市長克里契科（Vitaly Klitschko）表示，仍有454棟公寓建築沒有暖氣，29日至30日的跨夜氣溫降至攝氏零下10度，且下週氣溫還會更低。

莫斯科方面並未立即發表評論。此前，莫斯科曾再次邀請澤倫斯基前往莫斯科舉行會談，但這項提議長期以來一直遭澤倫斯基拒絕。

澤倫斯基30日表示，他不可能去莫斯科見普丁，但「我公開邀請他來基輔，當然，如果他敢來的話」。

美國數月來一直致力透過外交達成俄烏和平協議，結束這場下月將滿四年、自二戰以來歐洲最慘烈的戰爭。

美俄烏三國代表上週於阿拉伯聯合大公國進行罕見的三方會談，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）29日表示，俄羅斯與烏克蘭正在討論領土問題，並形容談判有進展。他表示，關於安全保證與戰後重建的協議已接近完成。

烏克蘭持續抵抗俄國要求割讓烏東頓巴斯（Donbas）地區的要求，其中包括俄軍尚未占領的區域。

俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，他不認為領土問題是談判桌上唯一剩下的關鍵事項。

下一輪三方會議原定2月1日舉行，不過魏科夫表示，應該一週後才會恢復會談。

