川普：委內瑞拉展現合作態度 已取消第二波攻擊

美國總統川普(Donald Trum)今天(9日)表示，在委內瑞拉本週開始釋放「大量」政治犯，並展現合作態度後，他已取消原先預期對委內瑞拉發動的第二波攻擊行動。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出，委內瑞拉釋放政治犯是「尋求和平的象徵」，「因為這項合作，我已取消原本預期的第二波攻擊」。

他並補充說，「至少將有1,000億美元由(美國)大型石油公司投資的相關計畫」，並表示他稍晚將在白宮與這些企業代表會面。

路透社報導，川普表示，目前美國與委內瑞拉「合作順利」，因此決定取消先前規劃的後續軍事行動。(編輯：陳士廉)