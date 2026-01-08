川普：委內瑞拉石油收入 將全數購買美國製造產品

川普表示，委內瑞拉將使用與華府新達成的石油協議所得款項，全面採購「僅限美國製造」的產品。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普7日於Truth Social發文指出，委內瑞拉將使用與華府新達成的石油協議所得款項，全面採購「僅限美國製造」的產品。

川普（Donald Trump）於美國時間7日於社群平台Truth Social發文指出，「我剛得知，委內瑞拉將利用他們從我們新的石油協議中獲得的收入，購買僅限美國製造的產品。這些採購將包含美國農產品、美國製藥品、醫療器材及設備，用以改善委內瑞拉的電力網及能源設施。」

川普強調，「換句話說，委內瑞拉正承諾以美國作為其主要合作夥伴，這對委內瑞拉及美國人民來說都是好事。」據《NBC》報導，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）於聲明中表示，「正依照兩國現行商業關係框架，與美國洽談原油銷售量。」內容未提及具體出口規模或談判細節。

美國能源部長萊特（Chris Wright）受訪時對美國石油公司投資委內瑞拉表達樂觀態度，「若要進行規模非常大、且屬於長期的投資，我們必須讓當地政府走向更好的狀態，包括確立法治、國家安全，以及一個真正代表委內瑞拉人民的政府。這是一個過程，不可能一蹴可幾。」

