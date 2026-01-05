川普：委國不合作將付慘重代價 新總統否認答應與美合作

夜幕低垂，在多名美國毒品查緝人員的戒護下，委內瑞拉統馬杜羅夫婦3日晚間被押解抵達美國紐約曼哈頓的機場，下飛機後，馬杜羅（Nicolás Maduro）跟妻子的眼罩都已被摘下。馬杜羅夫婦預計當地時間5日中午12時、台灣時間6日凌晨1時，針對美方指控走私毒品等罪名出庭。

馬杜羅遭美軍帶走後，委內瑞拉最高法院，任命該國副總統兼石油部長達爾西羅德里格斯，擔任臨時領導人。

美國總統川普4日公開強調，美方願意跟馬杜羅政府的其他官員合作，希望美國能投資委內瑞拉的石油資源，如果羅德里格斯不跟美國合作、不做正確的事，將為此付出慘痛代價。

但羅德里格斯強調，馬杜羅仍然是委國總統，要美國儘快放人，同時也否認答應跟美國政府合作。

美國聖母大學教授歐康乃爾分析，「美國的行動看來不會徹底改變委內瑞拉，這顯然不是民主的勝利，而且是傷害法律的可怕行為。」

不過美國國務卿盧比歐4日強調，美軍這次行動並不是對委內瑞拉開戰，因此不需要經由國會同意。

美國國務卿盧比歐指出，「不需要經由國會同意，因為這不是入侵行動，我們也沒有去佔領一個國家，這是一場逮捕行動、是一項執法行動。」

盧比歐指出，如果要改變美國跟委內瑞拉的關係，必須先解決幾個重要問題，包括委內瑞拉不能繼續被中俄、伊朗、古巴和黎巴嫩真主黨情報人員拿來當成活動基地，委國不能再讓幫派成員大量湧入美國，也不能再讓毒品透過委內瑞拉，從哥倫比亞流入美國。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）4日痛批美國綁架馬杜羅夫婦，國家武裝部隊已進入備戰狀態，將捍衛國家自由獨立跟主權。

