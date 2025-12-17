川普「完全徹底」封鎖委內瑞拉！局勢急遽升級 議員批：戰爭行為

編譯林浩博／綜合報導

中國海上封鎖台灣威脅升溫的同時，美國先在西半球動手！總統川普16日在自家「真實社群」（Truth Social）平台宣布，將對委內瑞拉展開「完全且徹底的封鎖」，不許任何遭受制裁的油輪離開或進入。民主黨籍眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）痛批，這是赤裸裸的「戰爭行為」。

美國總統川普宣布全面海上封鎖委內瑞拉，不准受制裁的油輪出入，但此命令的合法性立即受到專家們質疑。（圖／翻攝自X平台 @Maga_Trigger）

戰爭行為

川普在貼文寫道，「南美洲有史以來所集結的最大規模艦隊，徹底將委內瑞拉包圍」，且集結的規模還會擴大，直到委內瑞拉「將先前從我們這裡偷走的所有石油、土地，以及其他資產都歸還給美國」。

川普還宣稱委內瑞拉政權是外國恐怖組織，指控該國官員利用石油自肥與資助販毒恐怖主義。

《華盛頓郵報》直言，本就搖搖欲墜的委內瑞拉經濟，經過川普這番折騰，恐怕會毀滅。因為委內瑞拉仰賴石油出口，尤其是由受制裁的船隻，將石油賣往中國。這也是多個月來，川普逼迫委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）下台行動的急遽升級，川普也曾揚言如果馬杜洛不走人，他或許會採取軍事行動。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在社群貼出政府聲明，斥責川普的宣布「荒唐」，是「好戰的威脅」，並誓言會站上聯合國，譴責川普違反了國際法。

民主黨籍德州眾議員卡斯楚也批評，川普行徑「無庸置疑是戰爭行為」。卡斯楚稱這是場未經國會授權，美國人民也不想要的戰爭，而18日國會將有機會藉由投票，要求川普停止對委內瑞拉的敵意行為。

美國川普政府於上週強行扣押委內瑞拉外海的油輪「船長」號。（圖／翻攝自X平台 @JeffreyKabos）

將下達新命令？

《華郵》也從知情人士得知，18日川普政府將召開高層會議，可能會在加勒比海集結的海空軍，下達新命令。這名人士稱，預料未來幾天，美國海軍會有更加強硬的行動。

美軍上週才在加勒比海扣押了遭制裁的「船長」號（Skipper）油輪。另外，自從9月以來，美軍已擊沉約20艘所謂「運毒」的小船，包括15日在東太平洋炸毀3艘船、造成8名船員死亡，而這些行動總共奪走了至少95條人命。當中最具爭議的，即9月2日的首場行動，因為當時美軍在一次空襲船隻後，又回頭炸第二次，確保殺盡剩下的2名生還者。法律專家稱此舉恐構成戰爭罪。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日就此事，向參眾兩院進行機密簡報。但對於該場行動的影像，他拿出長期國防政策當作擋箭牌，表明不願意公開，最多只願意給國會的國安委員會觀看。

15日美軍又在炸沉所謂的「運毒船」，造成三艘船沉沒、8人命喪太平洋。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/Megatron_ron/status/1990168833626362049

海上封鎖的合法性疑慮

《華郵》指出，其實委內瑞拉早已處於被「封鎖」的狀態，因為川普於第一任期就已下令，不論美國的個人或實體，都不准與委內瑞拉往來。

這次的海上封鎖令，合法性與政策邏輯，也都遭到石油產業專家和前官員的質疑。同時川普貼文的錯字連篇與亂用大寫，同樣叫人不敢恭維。

目前尚不清楚川普的「外國恐怖組織」認定，是指之前已被列入的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles ），還是新的指定。因為川普政府一直聲稱，太陽集團是由馬杜洛及其官員所領導。認定外國恐怖組織是國務院的工作，也從未有國家被列為恐怖組織，因此白宮的舉動不只有越權之嫌，還是前所未有。

列恐怖組織就能在境外執法

伊朗與北韓同樣遭到美國封鎖，但兩國政府都未被列為「外國恐怖組織」。美國財政部前首席調查員帕納（Jeremy Paner）解釋：「不同點是，如被列為外國恐怖組織，則可在境外就此實施美國法律。」

帕納稱，在此認定之下，任何企業或個人援助委內瑞拉政府，就能被美國合法「搶劫」。像是擁有美國財政部許可，在委內瑞拉與當地國有企業合作，一同開採與出口石油的美國雪佛龍公司（Chevron），就可能被盯上。

川普還為他的海上封鎖給出了新理由，那就是美國資產遭到掠奪，在此指的顯然是委內瑞拉將石油產業國有化，但其實沙烏地阿拉伯、墨西哥等產油國都做過此事。而且委內瑞拉的國有化，是早在馬杜洛之前的已故領導人查維茲（Hugo Chávez）任內進行，已經是近20年前的舊事。

華府智庫「戈德溫全球戰略」（Goldwyn Global Strategies）的同名總裁抨擊，委內瑞拉的自然資源從未歸美國所有，雖然有關於徵收的爭議，但已交由國際仲裁法庭處理，任何委內瑞拉石油屬於美國的論述，在法律上站不住腳。

