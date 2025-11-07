川普一宣布「減肥藥大降價」 藥廠高層當場倒地！白宮緊急喊卡現場一度混亂
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導
美國總統川普6日在白宮舉行記者會，原本是要高調宣布與兩大藥廠達成「減肥神藥降價協議」的重大消息，沒想到卻上演戲劇性一幕。當川普意氣風發地宣布「美國人買減肥藥再也不用破產」時，站在他身後的諾和諾德（Novo Nordisk）醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）突然臉色蒼白、隨即倒地不起，讓現場記者全都嚇傻，白宮記者會被迫緊急中斷。
據《國會山報》等美媒報導，當時禮來（Eli Lilly）執行長瑞克斯（David Ricks）正發表演說，現場氣氛熱烈，卻沒想到突如其來的意外讓一切急轉直下。與會官員包括醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）主管歐茲（Mehmet Oz）立刻衝上前施救，現場人員將芬德雷的雙腳抬高、讓他平躺休息，白宮醫療小組也在數秒內到場，川普本人更是立刻起身關切狀況，場面一度陷入混亂。
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）之後向媒體證實，確有「一名公司代表昏倒」，但強調「情況穩定，預期會完全康復」，才讓緊張氣氛稍稍緩和。待芬德雷恢復意識後，記者會才再度恢復進行。川普也笑著打趣說：「他只是有點太激動了，因為這真是太棒的消息。」
瑞克斯隨後則補充，橢圓形辦公室內溫度偏高，加上眾人已站立近半小時，「可能是環境和緊張導致暈厥」，並感謝白宮醫療團隊迅速應變。
至於這場幾乎被意外搶走焦點的記者會，核心主題是川普政府與諾和諾德、禮來達成的歷史性協議，也就是兩大藥廠將大幅調降GLP-1類減肥藥價格，讓民眾負擔大減。川普宣布，從2026年起，聯邦醫療保險與醫療補助受益人都可享受折扣價購買，並推出「TrumpRx.gov」平台，讓全美消費者直接以優惠價入手。
根據新方案，原本每月動輒上千美元的知名減肥藥Wegovy與Zepbound，未來將降至每月245美元；即將推出的口服版藥物價格更壓低至149美元。川普自信表示，「這是美國減肥史上最重要的時刻，人民不再為了健康掏空錢包！」
