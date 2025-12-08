川普：將允許輝達H200晶片出口中國 習近平「反應正面」

美國總統川普(Donald Trump)8日表示，美國政府將允許輝達(Nvidia)將H200人工智慧晶片出口給中國，並向每顆晶片收取費用。在川普於真實社群(Truth Social)上宣布這項消息後，輝達盤後股價上漲1.2%。

川普表示，他已經將他的決定告知中國國家主席習近平，習近平「反應正面」。川普在X發文表示，美國商務部正在敲定細節，同樣的做法將適用於AMD、Intel等其他美國AI晶片公司。

川普在真實社群上指出：「我們將保護國家安全，創造美國就業，維持美國在AI領域的領先地位」，「輝達的美國客戶已經開始使用性能卓越、高度先進的Blackwell晶片，而且很快就會推出Rubin，兩款晶片都沒有包含在這項協議中。」

在川普與習近平10月底在南韓釜山就貿易與科技戰達成休火協議後，允許AI晶片出口中國可能表明美國對中國採取更友善的態度。

消息人士指出，美方官員將此舉視為是在允許輝達最新款的Blackwell晶片出口中國，以及完全禁止美國晶片出口中國之間的折衷方案。官員認為，完全禁止將有利於華為在中國銷售AI晶片。