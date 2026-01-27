川普：將就加徵關稅與南韓找出解決之道

南韓聯合新聞通訊社(Yonhap)今天(28日)報導，美國總統川普(Donald Trump)在被問到調高對南韓商品關稅一事時表示，美國與南韓將會找出解決之道。

川普26日在自家的「真實社群」(Truth Social)發文，砲轟南韓國會尚未通過美韓協議並正式立法。他表示，

「有鑑於南韓國會尚未制定並通過這項具歷史意義的協議─這是他們的權限，我在此宣布，南韓輸美汽車、木材、藥品的關稅、以及所有其他對等關稅項目將從15%提高至25%」。

根據韓聯社報導，川普在前往愛荷華州之前在白宮告訴記者，「我們將和南韓找出解決的辦法」。

川普宣布調高關稅令首爾官員震驚，對此感到措手不及並急於找出因應之道。對於這個以出口為導向、同意向美國大舉投資來換取調降關稅的國家來說，這可能是一項打擊。