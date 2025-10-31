川普「對中貿易戰」其實是失敗的？...葉建揚示警「台灣恐付出代價」：需強化自主產業鏈與能源韌性

美國總統川普（Donald Trump）和中國領導人習近平昨（30日）於韓國釜山進行100分鐘會談，比原先預計的4小時短了許多，且全程未提及台灣議題。對此，台日產經友好促進會長葉建揚今（31日）示警，「我們期待川普修理中國，但要小心付出代價可能是台灣！」

葉建揚今日於臉書以「台灣不再是川普的籌碼？」為題發文示警，「我們期待川普修理中國，但要小心付出代價可能是台灣！」他指出，很多台灣人期待川普的強硬作風，嚇阻中共的擴張野心，甚至能夠「修理中國」。

葉建揚表示，這樣的期待並非沒有道理，因為幾十年來，無論台灣在戒嚴時期還是走向民主，中國對台的威脅從未停止，「從外交封鎖、軍事恫嚇、情報滲透到阻止台灣參與國際組織，幾乎無所不在」。

葉建揚提到，隨著中國的經濟與軍事力量不斷膨脹，今天的中國已是足以與美國抗衡的第二大經濟體，台灣自然感到焦慮，也難免期待川普那種「敢說敢做、強硬反中」的形象，能在國際政治舞台上替我們出一口氣。

不過，葉建揚直言，「現實卻不那麼簡單」。他點出，《日本經濟新聞》最新分析，川普的「對中貿易戰」到目前為止其實是失敗的，「不但沒能改善貿易不均衡，反而讓美國的赤字擴大、通膨升溫」。

葉建揚說明，原因在於川普採取「單獨主義」、「短期主義」、「關稅主義」三大錯誤，「關上市場卻打不贏中國的供應鏈戰；疏遠盟友，讓中國與俄羅斯、印度、東南亞更緊密；急於求成，反而暴露弱點」。

葉建揚表示，「這些錯誤如今也開始在美國國會內部產生政治後座力」。他列舉10月28日，參議院以52比48通過一項決議，終止川普對巴西徵收關稅的「國家緊急狀態」法理基礎；10月30日，參議院又以51比47通過一項決議，反對川普對超過 100 個國家的「全球性」關稅措施。

葉建揚點出，雖然這些表決並非「全面立即使所有關稅失效」，但已明確傳達出一個重大信號，「連美國國會都開始對川普的貿易戰政策產生質疑與反彈」。他直言，「對台灣而言，這其實也是一個現實警訊」。

葉建揚指出，台灣的資源有限、市場規模不大、籌碼相對薄弱，「若我們過度依賴某一強權的『庇蔭』，而非掌握自己的靈活空間，最終恐怕會成為大國對弈的犧牲品」。他表示，目前台灣的對外貿易結構中，美國與中國合計佔比超過六成，「這意味著，無論美中哪一方贏或輸，台灣都可能承受第一波的震盪與代價」。

因此，葉建揚認為，台灣最需要的不是「押寶某一方的勝利」，而是「靈活運用槓桿的智慧」。他說明，既要維持與美國的安全合作與技術聯盟，也要謹慎管控與中國的經貿風險；既要積極開拓印度、東協、歐洲等新市場，也要強化自主的產業鏈與能源韌性。

最後，葉建揚說，「川普的貿易戰我們不但不能幸災樂禍，更要保持非常謹慎的態度，在高度民主化的美國，單靠一個『強人』的強硬姿態，不一定可以完全改變結構性的現實」。葉建揚表示，真正能守護台灣的，從來不是期待誰的情緒或演講，而是我們自己有沒有建立出「不被任何一方綁架的國際位置」。

