川普：對委內瑞拉本土動武 無須國會授權
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）儘管外界批評美國總統川普對委內瑞拉附近海域的攻擊行動已超越憲法權限，但川普今天表示，他認為若對委內瑞拉本土發動攻擊，也無須取得國會批准。
法新社報導，當記者問到若美國要在委內瑞拉本土內打擊毒梟，是否會尋求國會授權時，川普表示，雖然他不反對這麼做，但他對政界「像篩子一樣地走漏風聲」感到擔憂。
川普（Donald Trump）在白宮橢圓辦公室說：「我不介意告訴他們（國會），但你知道，這沒什麼大不了的；我不是非得告訴他們不可。」
法新社指出，自9月以來，美軍已針對加勒比海及太平洋疑似運毒船實施多次空襲，造成至少99人死亡，引發外界對美國這類行動合法性的激烈討論。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控，美方行動真正目的是推翻他的政權，而不僅是他所謂的打擊毒品走私。
●國會才有權正式宣戰
根據美國憲法，總統為三軍統帥，但唯有國會才有正式宣戰的權力，這一點不僅為對手民主黨所強調，連川普所屬黨派的國會議員也質疑，即便是有多數共和黨人表態支持川普。
民主黨籍聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）在眾院辯論時表示：「總統尚未證明：在美國法律或國際法之下，他是否有合法權限，可對這些船隻進行致命的軍事打擊。」
他說：「這些船隻，有的甚至還未前往美國、有的還在數千英里之外的海域，沒有人能夠有力說服：他們對美國人民構成即時威脅，值得動用武力。」
專家表示，川普可以不經過國會同意，短暫對委內瑞拉發動有限度的軍事攻擊，但僅止於防禦性或範圍有限的行動。
美國在受到九一一恐怖攻擊後，國會曾授權向阿富汗及伊拉克動武，後續也成為美國在其他國家展開反恐行動的法源依據。 （編譯：紀錦玲）1141219
其他人也在看
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 1 小時前 ・ 45
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 63
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 140
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 347
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
財劃法不副署！潘孟安不到立院報告 粉專開酸：賴清德真的很孬
針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會，邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕，對此臉書粉專「政客爽」開酸，整天只會賴皮的賴清德，真的很孬，因為怕被自己人總統府秘書長潘孟安打臉，宣布這一局「落荒而逃」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 85
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 230
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 60
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 17
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 23 小時前 ・ 8
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4