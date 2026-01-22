川普：已達成格陵蘭協議架構 承諾不動武、棄對歐祭關稅

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普以確保國家安全為由，矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他21日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）場邊，與北約秘書長呂特會晤後表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，承諾後續在爭取掌控該島的過程中「不會動武」，也不會實施原訂2月對歐洲數國的加徵關稅措施。

綜合外媒報導，基於美國國安理由，川普屢次表達欲掌握格陵蘭，近期態度更愈趨強硬，甚至揚言對英國、德國、法國、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭及荷蘭等持反對立場的8個歐洲國家加徵關稅，引發美、歐外交關係緊張。他21日於達沃斯「世界經濟論壇」發表演說時承諾，未來美政府在爭取掌控格陵蘭的過程中，將會「排除動武選項」，同時表達「尋求立即談判，再次討論美國收購格陵蘭」相關事宜的立場。

川普隨後在論壇場邊與呂特舉行會談，針對格陵蘭議題交換意見。會後他透過「真實社群」發文宣布，基於2人富有成效的談話，雙方已就格陵蘭島、乃至整個北極地區建立相關未來協議架構，強調倘若這項涉及安全合作、礦產權的「永久性」解決方案得以達成，「對美國和所有北約國家而言都會是很棒的結果」；且基於這份共識，美方將不會實施原訂2月1日起將對特定歐洲國家加徵的進口關稅。

此外，關於美國「金穹」（Golden Dome）多層次防禦系統計畫部署格陵蘭的相關事宜，川普在貼文中也透露正展開進一步討論，隨著磋商持續推進，將會公布更多資訊；副總統范斯、國務卿盧比歐以及特使魏科夫等人，將代表美方負責相關談判。

川普與呂特21日會晤，雙方達成格陵蘭未來協議架構，並宣布取消對歐洲數國加徵關稅。（達志影像／美聯社）

川普在「世界經濟論壇」演說時承諾，未來爭取格陵蘭控制權的過程中「不會動武」。（達志影像／美聯社）