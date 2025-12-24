川普：市場好就該降息 不同意者別想當Fed主席

【緯來新聞網】美國政府週二（23日）公布第三季GDP年增率達4.3％，大幅優於市場預期，也使聯準會短期降息機率下降。而美國總統川普則表示，若經濟表現良好，希望聯準會主席降息，並強調與其意見相左的人，都不可能擔任聯準會主席一職。

美國總統川普在社群平台Truth Social發文直言，他表示，過去只要出現利多消息，股市就會大漲，但如今即使數據亮眼，市場反而下跌，原因在於投資人預期聯準會將因「可能的」通膨而迅速升息。川普強調，強勁的股市本身並不會造成通膨，並直言，希望新任聯準會主席能在股市表現良好時選擇降息，而非在沒有正當理由的情況下破壞市場。



川普進一步表示，未來聯準會主席人選必須與其立場一致，並警告「任何不同意我觀點的人，永遠不可能成為聯準會主席」。現任聯準會主席鮑爾雖由川普於首任期提名，但近來不接受川普施壓大幅降息，其任期將於明年5月屆滿。川普已透露，主席候選人名單縮小至3至4人，外界點名白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）以及現任理事沃勒（Christopher Waller）為潛在人選。

