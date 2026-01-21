川普一張「AI插旗圖」 嚇趴全球股市

記者李鴻典／台北報導

美股三大指數週二創下三個月來最大單日跌幅。台股今天(21日)跌513.62點，收在31246.37點，成交值新台幣8689億元。三大法人外資、投信、自營商同步賣超，合計賣超774.11億元。

美國總統川普毫不遮掩他的擴張野心。他於20日凌晨再發AI合成圖，顯示他與副總統范斯、國務卿盧比歐在格陵蘭土地插上美國國旗，還立牌稱該地自2026年為美國所有，挑釁意味濃厚。（圖／翻攝自X平台 @harryjsisson）

全球股市在高度不確定性的政治風險衝擊下全面重挫，恐慌指數VIX狂飆至11月以來最高點，國際黃金價格再度刷新歷史新高，一舉突破每盎司4800美元大關。

主要利空來自於川普發出的一張 「AI插旗圖」。這張「AI插旗圖」是以格陵蘭為背景，川普站在畫面中央、手持美國國旗，國務卿盧比歐與副總統范斯站在他身邊，畫面右下角告示牌寫著「美國領土格陵蘭，2026年確立」，川普稱此一目標「沒有回頭路」，也不願排除武力奪島的可能。

這張「AI插旗圖」不只讓美股大跌，也讓美債賣壓湧現，在亞洲1/20上午交易時段，美國10年期公債殖利率上升3個基點至4.26%；30年期殖利率也上揚近4個基點，殖利率突破4.87%。丹麥養老金運營商AkademikerPension表示，計畫在元月底前完全退出約1億美元的美國國債部位。

