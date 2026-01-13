川普：微軟將調整措施 確保AI資料中心不致推高電費

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，微軟（Microsoft）本週將做出「重大改變」，確保美國消費者不會因資料中心的龐大耗電量而支付更高電費。

他也提到，政府正與其他科技公司合作，共同解決公用事業費飆升的問題。

路透社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「我絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。因此，我的政府正與美國主要科技公司合作，以確保他們對美國人民做出承諾。我們在未來幾週有許多消息要宣布。」

根據美國財經媒體CNBC，在今年期中選舉前，川普正試圖尋找降低物價的方法，因為他去年對進口商品徵收的關稅影響已波及全美經濟。

去年12月，川普宣布發放1776美元（新台幣5.6萬元）的「戰士紅利」給美軍。而在本月初，他更要求購買2000億美元的房貸證券，希望能藉此調降房貸利率。

在此同時，各大科技巨頭正迅速興建耗電量驚人的資料中心，並向華爾街表示，隨著人工智慧（AI）熱潮持續，他們將擴大資本支出。Meta上週宣布已與3家核能公司達成協議，為俄亥俄州的資料中心供電。

川普對微軟在控制價格所做的努力表示讚賞，並暗示其他科技公司也將做出類似的承諾。

川普今天寫道：「首先是微軟，我的團隊一直與他們保持合作。微軟將從本週開始做出重大改變，以確保美國人不必為他們的耗電量『埋單』，免於支付更高的公用事業費。」

微軟尚未立即對置評請求作出回應。（編譯：陳昱婷）1150113