川普：我想要的是「一塊冰」！強調不會靠動武奪取格陵蘭

美國總統川普上任以來多次表態希望由美國取得格陵蘭，他稍早在世界經濟論壇（WEF）發言時再度提及此事，強調不會以武力手段處理格陵蘭議題，並形容美方只是想要「一塊冰地」，作為世界防護用途。

川普宣稱格陵蘭安全只有美國能保障，並強調美國的實力遠超外界想像。川普強調，取得格陵蘭並非為了稀土，而是出於國家安全與國際安全考量。

川普也重申先前說法，稱歷任美國總統近兩百年來都曾提出購買格陵蘭的想法。他提到丹麥曾於2019年表示將投入逾2億美元強化格陵蘭防務，但他稱實際支出不到原先承諾的1%。

川普並指出，美方能保護並發展格陵蘭，讓歐洲與美國都更安全，因此希望立即展開談判，再次討論由美國取得格陵蘭的可能性。他並以美國歷史上曾取得多個領土為例，表示此舉並無不妥。

川普稱，取得格陵蘭是為了國家與國際安全，以防範潛在敵對勢力。他並提到將在當地興建名為「黃金圓頂」的防禦系統，宣稱該設施也將能保護加拿大。

對於外界關注是否可能採取武力方式，川普表示美國不會使用武力。他稱外界原本以為美方可能動用強勢手段，但他不需要、也不想這麼做。不過他也提到，若決定動用過度力量，美方將會「無可阻擋」，但他強調自己不會這樣做。

川普並直接對丹麥與歐洲表示，對方可以選擇同意或拒絕；若同意，美方將心存感激，若拒絕，美方也會記在心上。

