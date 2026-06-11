川普「我愛通膨」被噴 眾議長：遭斷章取義

▲共和黨籍的美國聯邦眾議院議長強生聲稱，川普「我愛通膨的言論」遭到斷章取義。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國勞工統計局（BLS）最新公布的美國5月份消費者物價指數（CPI）年增4.2％，創下3年以來的新高，顯示美國通膨壓力持續升溫。對此，川普（Donald Trump）當地時間週三在白宮被傳媒問到是否會擔心時，回應稱：「我喜歡，這些數據很棒...你知道我真正喜歡的是什麼嗎？我喜歡通貨膨脹」，再度引發美國政壇譁然。同為共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）急忙為川普護航，喊冤他的言論遭到斷章取義。

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根據《國會山報》報導，全世界、包含美國人民，普遍都擔心伊朗戰爭將導致能源成本飆升，進一步拉抬生活成本，而強生10日稍晚在國會面臨記者追問川普失言時，回應：「這完全是斷章取義。你知道他當時在說什麼。」

強生表示，自己當時就在現場，出席白宮簽字儀式，強調川普非常關心美國經濟， 他當下的意思其實是：「如果能得到這個數字，並跟接下來的情況進行比較，那就太好了，等這些問題都解決之後，這將是一件值得思考和比較的事情。他說的就是這意思，當時的情況就是這樣，我就站在他身後。」

報導提到，川普本次失言之際，共和黨的議員和選舉策略人員正在擔心，伊朗戰爭導致的經濟問題，可能會危及他們在眾議院的控制權。

川普本人事後也告訴《紐約郵報》，他之所以說出「我愛通膨」這樣的話，是因為他認為4.2%已經是伊朗戰爭期間的「最高峰」，他高興的點是通膨率並沒有更高，而且他相信等戰爭結束後，通膨跟油價都將顯著下跌。

在回應民主黨人的圍剿時，川普直言： 「他們太糟糕了，我指的是戰爭結束後通膨數據會非常好。這些數字會大幅下降，這就是我所說的。我的話總是被斷章取義....我們必須阻止伊朗擁有核武。」

川普也不忘抬出前總統拜登（Joe Biden）在任時，美國通膨率曾一度飆高至9.1%的事來挖苦民主黨：「拜登執政時的數字可比現在高多了，他的數字是史上最高的。」卻沒提伊朗戰爭爆發前，美國通膨率已降至2.4%的事。

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