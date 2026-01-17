川普「拿到」諾貝爾和平獎了！2025年得主馬查多轉贈獎章，紐時為何說「兩人其實都沒拿到自己想要的」

廣告 廣告

自2017年首度就任總統之後，川普便對諾貝爾和平獎念念不忘，更毫不掩飾其對歐巴馬（Barack Obama）獲獎的強烈不滿——2009年諾貝爾委員會以「為加強國際外交及促進各國人民間合作所作出的非凡貢獻」為由，將諾貝爾和平獎項授予歐巴馬。川普上週接受《紐約時報》專訪時還對此碎念了幾句：「歐巴馬在那裡待了幾週就拿到了，他甚至不知道自己為何拿到這個獎。」川普隨後也再次強調他已終止了「八場戰爭」。

​《紐約時報》指出，川普的這段發言曝露了他的心理狀態，包括他對「和平締造者」角色的認同需求——即便他最近一年其實多次下令實施軍事行動，依舊不變。馬查多（María Corina Machado）轉贈諾貝爾和平獎的舉動，也曝露了這位委內瑞拉反對派領袖的政治算計。她的政黨雖在委內瑞拉2024年總統大選以壓倒性優勢勝出，卻在馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後遭川普禁止參與國家治理——川普更傾向與馬杜洛的舊班底談判與合作。​

​川普表示，對於自己終於獲頒此獎「深感榮幸」，並在橢圓形辦公室與馬查多合影時，拿著裱裝金框的諾貝爾和平獎豎起大拇指、笑容燦爛。不久後馬查多就離開了白宮，獎牌卻留了下來。川普隨後在社群媒體上表示，「瑪麗亞（馬查多）將她的諾貝爾和平獎給我，表彰我所做的工作，這是相互尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」​

川普固然能將諾貝爾和平獎掛在他辦公室的牆上，但在諾貝爾委員會的正式紀錄中——他仍無權自稱諾貝爾獎得主。挪威諾貝爾研究所所長哈爾普維肯（Kristian Berg Harpviken）數小時後諷刺地指出：「獲得和平獎的象徵物並不代表任何人就是和平獎得主。」 他甚至提及一個不太名譽的先例：1943年諾貝爾文學獎得主克努特·漢姆生（Knut Hamsun）將獎章寄給納粹宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）的事件。​

《紐時》強調，這次諾獎饋贈計劃對馬查多來說似乎也無效，至少目前來看如此。當她與川普會晤之際，美國中情局局長約翰·拉特克里夫（John Ratcliffe）正在加拉加斯與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會談。曾任馬杜洛副手的羅德里格斯，其實就是當年阻止馬查多參選的政府官僚之一，而馬杜洛政權操縱選舉結果的手段遠遠不止於此。

簡單來說，川普選擇了透過馬查多曾經對抗的舊勢力，來實現操控委內瑞拉的計劃。《紐時》指出，馬查多之所以獲得諾貝爾和平獎，實質上是為了表彰她曾挺身對抗川普如今擁抱的勢力，但如今川普與羅德里格斯合作、認為她將聽命行事，允許美國企業進入全球最大的石油儲藏區，卻「拿到了」諾貝爾和平獎。顯然從目前來看，川普不認為馬查多對美國操控委內瑞拉的政局或石油會有幫助。《紐時》直言「這是最赤裸裸的現實政治，季辛吉（Henry A. Kissinger）若在世定會對此讚賞有加」。

馬查多16日在華府智庫傳統基金會的演講中表示：「我毫不懷疑川普總統、其政府及美國人民支持民主、正義、自由以及委內瑞拉人民的意志。」她逐一闡述了這四項價值觀——而川普活捉馬杜洛、說明要如何讓美國企業（尤其是石油公司）重返委內瑞拉的計劃時，卻鮮少提及這些理念。不過馬查多仍為川普繼續加油：「一旦委內瑞拉的舊勢力垮台而且完成政權過渡，美國不僅將成為更安全的國家，更將在我們這個半球獲得更繁榮與更強盛的地位。」

