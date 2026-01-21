川普「掠食者」威脅！加拿大百年首度兵推美軍侵略 中媒見縫插針

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普的領土野心不止於格陵蘭！多次被他點名為「第51州」的加拿大，同樣飽受威脅，因此百年來首度兵棋推演美軍北侵的情境。中共官媒《環球時報》見縫插針，指出這代表北美兩個舊盟友之間的裂痕擴大。

去年10月，加拿大總理卡尼訪問白宮，與美國總統川普會談。川普當面再提加拿大成為美國「第51州」，讓卡尼只能尷尬苦笑。（圖／翻攝自X平台 @CanadianPM）

百年來首度模擬美軍侵略

加拿大媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）於20日引述兩名資深官員報導，加國軍方模擬美軍從南方入侵。劇本當中，美軍兩週之內，甚至最快兩天就能奪下加國海、陸戰略要地。

兩名知情官員直言，加國的兵員人數和裝備，都不足以抵禦美方常規攻擊。因此他們決定不要正面硬碰硬，而是採取非常規戰法，由小規模的武裝平民或非一般部隊發動突襲、敵後破壞，抑或無人機作戰，使用「打帶跑」的戰術。

塔利班的游擊戰術讓美國為首的占領軍灰頭土臉，美軍在20年戰爭期間折損2420士兵。圖為2021年美軍完全撤出阿富汗前夕，全國幾乎全為塔利班掌控；紅色部分屬塔利班，少許綠色才是當時美國扶植的政權控制區域，剩下灰色為兩方正在爭奪。（圖／翻攝自X平台 @trtworld）

加拿大成為美軍的「帝國墳場」

當中一名官員表示，他們所師法的對象，正是1979至1989年蘇聯入侵阿富汗期間，當地「聖戰士」（mujahedeen）所採取的游擊戰術。日後塔利班也採用相同戰術，讓美國所帶領的聯軍在20年佔領期間，吃足了苦頭。該官員稱此戰術目的在帶給美國佔領軍巨大傷亡。

加拿大退將福瑞澤（David Fraser）曾帶領加軍參與阿富汗佔領，對於已成為「敵人」的昔日盟國軍隊，他加碼建議可效法烏克蘭對抗俄羅斯侵略的做法，使用無人機與反坦克武器。

一名資深加拿大國防官員稱，他們最多只有三個月來應對海陸的入侵，而川普下達入侵指令的第一個徵兆，將是美國軍方宣布不再與加拿大共享防空政策。一旦美加防禦協議破裂，加拿大可能會找來另外兩個擁核強國──英國與法國──提供對抗美國的協防保護。

但即便加拿大模擬了美軍侵略的情境，官員們與多名專家皆強調，川普政府下令入侵的機率不高。

川普的領土野心一點都藏不住，或說他根本沒打算藏。20日他又在社群曬出AI生成圖片，裏頭地圖包括格陵蘭、加拿大、委內瑞拉，都同樣被漆上和美國國土相同的星條旗顏色。（圖／翻攝自X平台 @boiagentone）

中共官媒：美加盟友的巨大裂痕

中國軍事專家張軍社同日接受中共官媒《環球時報》採訪，他指出加拿大軍力，不論海、陸、空都和美國並非同一個量級，而且加國還有國防長期依賴美國的問題。

張軍社表示，報導所提的加國應對方式，屬於不對稱作戰（asymmetric warfar）。加拿大土地廣袤，軍力也遠強於阿富汗游擊隊，因此他認為會對美軍構成更大的威脅。

張軍社再分析，考慮到川普對格陵蘭與加拿大的領土野心，渥太華模擬美軍侵略和規劃作戰應對，都是在傳遞強烈的訊號，一方面反映出加拿大的危機感，另一方面也是向美國表達不會屈服的態度，甚至是有威懾華府的意味。此種發展，代表美國與加拿大這兩個傳統盟友之間，出現了巨大的裂痕。

