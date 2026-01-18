川普「接管」委內瑞拉的蝴蝶效應：北京廉價原油成癮，今年三月恐斷炊
委內瑞拉政局一夕變天，隨著強人馬杜洛（Nicolás Maduro）遭到逮捕，川普親自下令的「後院大掃除」不僅震動加拉加斯，餘波更橫跨太平洋、直撲北京而來。《華爾街日報》分析，中國長期依賴委內瑞拉、伊朗等受制裁國家的廉價「黑市原油」，如今這條血管恐被川普切斷，中國手握的重質原油庫存僅能支撐至今年3月。
《華爾街日報》指出，過去幾年全球能源市場出現「雙軌制」：一邊是布倫特與西德州原油的官方定價，另一邊則是伊朗、俄羅斯與委內瑞拉組成的龐大「黑市」。根據數據分析公司 Kpler 的統計，受西方制裁的石油數量已佔全球供應量的15%，創下歷史新高；海事權威期刊《勞氏日報》（Lloyd’s List）的數據更顯示，運送這些非法石油的「影子船隊」，規模已激增至全球載重噸位的五分之一。中國對廉價制裁原油的依賴，也成為能源供應鏈的脆弱環節。
Kpler數據指出，中國目前約有三分之一的原油進口，來自伊、俄、偽三個遭到美國制裁的國家。大宗商品數據提供商阿格斯（Argus Media）分析，與購買加拿大同等品質的重質原油相比，中國去年11月購入的委內瑞拉石油，每桶就節省了9美元左右。對於每日吞吐量巨大的中國煉油業而言，這是一筆天文數字的紅利。
然而，這場派對似乎到了散場時刻。
隨著馬杜洛政權倒台，白宮已釋出訊號，將在未來幾天「有選擇性地」撤銷對委內瑞拉的制裁。這意味著，原本只能偷偷摸摸流向中國山東煉油廠的委內瑞拉原油，將光明正大地轉向美國墨西哥灣沿岸的煉油廠。一旦委內瑞拉原油回歸主流市場，其價格折扣將迅速縮小，這對委內瑞拉新政府是重大利多，但對北京而言，則意味著廉價能源時代的終結。
庫存僅剩兩個月：北京的三月大限
阿格斯負責中國原油業務的副總裁湯姆·里德（Tom Reed）對《華爾街日報》表示，中國的重質原油儲備，大概只能撐到3月份。不過中國似乎也預見到了「拉美有事」，去年一直在瘋狂囤積石油，購買量遠超國內實際需求。這套「廣積糧」的購油策略，在去年10月美國制裁俄羅斯盧克石油（Lukoil）和 Rosneft 時曾發揮作用，但面對委內瑞拉的變局，緩衝期似乎比預期更短。
今年3月之後，中國將被迫尋找替代供應商。加拿大或哥倫比亞是可能的選擇，但代價高昂。儘管近期重質原油價格因市場預期供應增加而有所回落，但仍遠高於中國過去習慣支付的「友情價」。《華爾街日報》分析，中國能源進口在最近一年已三次受到白宮的直接威脅：包括去年夏天美以襲擊伊朗、去年10月美國擴大對俄羅斯石油巨頭的制裁、還有委內瑞拉的馬杜洛政權遭到精準「斬首」。
「門羅主義 2.0」與中國投資的沈沒成本
川普政府此次跨國抓捕馬杜洛，被各界視為「門羅主義」（Monroe Doctrine）的強勢回歸——川普似乎決心將俄羅斯與中國的影響力徹底逐出拉丁美洲。此舉也對中國的海外資產造成了實質打擊，摩根大通（J.P. Morgan）分析師指出，名為China Concord Resources的中國企業，最近才剛在委內瑞拉開發兩個油田，還計畫投資超過10億美元，目標在2026年底實現日產6萬桶石油。
隨著加拉加斯變天，這筆投資以及其他在委內瑞拉的上游資產前途未卜，中國政府也被迫重新評估在拉美地區的投資風險係數。
海上貓鼠遊戲：俄羅斯的核潛艦
除了外交場域的大國博弈，公海上的對抗也正急劇升溫。低油價（目前布倫特原油約每桶 63 美元）給了歐美領導人一個難得的戰略窗口：他們終於可以在不引發國內通膨的情況下，對非法石油交易下重手。美國上週在國際水域扣押了三艘油輪，無疑是對「黑市」發出的宣戰佈告。
作為回應，俄羅斯展現出更具攻擊性的姿態。為了捍衛影子船隊，俄羅斯上週竟派遣一艘潛艦進入北大西洋，試圖干擾美國海岸警衛隊對一艘油輪的追捕，不過這艘油輪最終仍被美方扣押。去年愛沙尼亞海軍試圖扣留一艘俄羅斯油輪時，俄方甚至緊急出動戰機侵入愛沙尼亞領空。有趣的是，俄羅斯似乎不再遮遮掩掩，過去六個月有42艘船隻改掛俄羅斯國旗航行。俄羅斯似乎也在試探西方：你們是否有膽直接扣押掛著俄羅斯國旗的商船？
