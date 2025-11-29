川普：撤銷所有拜登使用自動簽名機所簽署命令

美國川普稱將撤銷所有前總統拜登用簽名機簽下的行政命令。美聯社



美國總統川普再度指控前總統拜登任內躺平執政，靠自動簽名機簽署多項行政命令。川普週五（11/28）說，他會撤銷所有拜登使用自動簽名機簽署的命令。目前尚不清楚會有多少前朝政策因此失效。

川普週五在社群媒體Truth Social發文表示，任何拜登（Joe Biden）使用自動簽名機（autopen）簽署的文件，將立刻失去效力。他說：「我在此宣布撤銷所有不是騙子喬拜登自己簽署的行政命令或其他文件，因為使用自動簽名機就是非法。拜登根本沒有參與自動簽名的過程，如果他說有，那就會因為作偽證而被起訴。」

根據加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）的「美國總統計畫」（The American Presidency Project）統計，拜登任內共簽署162道行政命令，但不清楚其中多少是透過自動簽名機完成。

川普今年1月20日宣誓就職當天取消約70道拜登時期的行政命令，接著又在3月14日撤銷另外19道命令。

簽名機是一款可複製簽名的機器，只要輸入個人簽名樣本，機器手臂就會持筆複製簽名。簽名機的使用在美國擁有約60年歷史，歷屆美國總統均曾使用，主要使用時機是總統出訪或是必須即刻生效的法條。2005年的小布希政府司法部認定，總統可合法使用自動簽名機將法案簽署生效。

川普今年稍早要求對拜登使用自動簽名展開調查，認為只要是使用自動簽名機的特赦令便無效，還指控拜登對這些使用自動簽名機生效的法令根本不知情。

拜登今年7月透過聲明駁斥川普指控：「讓我把話說清楚。我任期內的決策都是我自己決定的，是我決定特赦令、行政命令、立法生效和公告宣言。任何指控說這些不是我所做出的決策，都是非常荒謬且虛假的指控。」

事實上，川普本人也坦承曾經使用過自動簽名機。他今年3月時表示，「只有非常不重要的文件」才會用自動簽名機。

