川普：擬對不支持美國取得格陵蘭者加徵關稅

▲川普16日又放話，要對那些不支持美國掌控格陵蘭島的國家加徵關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日頻頻展現對格陵蘭島的掌控企圖，儘管格陵蘭自治政府及丹麥已一再重申主權，但華府仍以國家安全、不能放任中俄擴展勢力為由，欲奪取該島，格陵蘭自治政府外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）本週率團隊赴美磋商，之後接受媒體訪問時，一度在鏡頭前哽咽，坦言自己壓力很大，與此同時，川普又放話要對那些不支持美國掌控格陵蘭島的國家加徵關稅。

綜合《CNN》、《路透社》報導，莫茨費爾特14日與丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）一起到白宮，與美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談，會後坦言「未能改變美方立場」，莫茨費爾特在接受格陵蘭媒體直播訪問時，坦言自己和團隊正竭盡全力，保護格陵蘭和人民，但近期確實感到壓力很大。

川普當地時間16日在白宮出席活動時，回顧美國迄今以關稅大棒取得的成果，在談到格陵蘭島時，重申美國出於保護國家安全目的、必須取得該島，正考慮對反對美國相關計劃者加徵關稅，還說自己預計3月造訪該島。

川普政府對於格陵蘭島的主張，引起歐洲多國反感，近期德國、法國甚至已增派軍隊赴該島，參加聯合演習，但白宮方面聲稱，這無法影響川普取得格陵蘭的決心。

值得注意的是，川普政府加強施壓格陵蘭之際，一個由美國跨黨派議員組成的代表團，週五在哥本哈根會見了丹麥和格陵蘭島的領導人，希望在川普威脅當下，通過表現國會對歐洲的支持，來為緊張局勢降溫 。

率領代表團的美國民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）承諾，返美後會致力於緩和局勢，認為華府目前雖然放了不少話，但缺乏實際行動；同團的共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）也直言，如果問美國人民是否認同政府應該取得格陵蘭，75%的人大概都會說，不認為這是個好主意。

