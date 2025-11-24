川普「政府效率部」悄然退場？爆提前8個月解散 人事官員澄清說法遭拼接

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

據《路透社》報導，今年1月大陣仗成立的美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）在當地時間23日被美國人事管理局主任庫波（Scott Kupor）間接證實即將解散。該部門為根據總統川普（Donald Trump）削減政府規模與無用預算的政見所成立，原預計將運作到2026年7月。不過庫波今（24）日於社群平台澄清，自己的說法被路透社曲解，並稱政府效率部的原則依然有效。

美國人事管理局主任庫波駁斥有關效率部解散的消息，稱自己言論被路透社曲解。（圖／OPM官網）

今年1月，美國總統川普二度上台後，政府效率部隨即由「川普盟友」全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導成立，矢言將削減大量無效率、無用支出。政府效率部成立的最初數月，確實大刀闊斧地進行改革，除了縮減大量聯邦政府機構、削減預算外，也讓不少單位的工作重點轉向川普的優先事項。然而根據《路透社》等消息，人事管理局（Office of Personnel Management, OPM）此後便接管效率部的多項職權。

據《路透社》報導，人事管理局局長庫波在被問及政府效率部的情況時，直白的表示：「那個部門不存在了。」這是川普政府首度公開表示政府效率部已關門。在此之前，川普就連在與馬斯克漸行漸遠甚至公開決裂的情況下，都未公開承認關閉政府效率部。儘管川普與團隊在今夏皆持續暗示該部門已結束，並常在對記者的聲明敘述中使用過去式談論效率部。

庫波24日在個人社群帳號X澄清，稱路透拼接自己的完整言論，以創造引人注目的標題。庫波強調，政府效率部雖已不再由美國數位服務局（USDS）領導，但該機構的原則依然有效，包括解除監管、消除詐欺、浪費和濫用等。

政府效率部過往曾宣稱為國家節省了上百億美元支出，然而該組織未提供細部會計紀錄，因此外部金融專家無法證實；此外，批評者也表示，政府效率部幾乎沒有帶來任何顯著的預算節省效果。

