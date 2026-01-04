川普「斬首」馬杜拉政權合法？美國務卿：未通報國會

美軍於美東時間3日凌晨展開突襲，直驅委內瑞拉境內逮捕總統馬杜洛夫婦，美國總統川普事後召開記者會稱，委國副總統羅德里格斯已宣誓就職並願意與華府合作，但羅德里格斯旋即怒斥美國野蠻，美國國內包括國務卿都有不少異音。

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。 （圖／美聯社）

在川普記者會結束後，羅德里格斯隨即發表全國演說，措辭激烈地譴責美國的軍事行動。她痛批美方行徑「野蠻」，指控這是一場「非法且不正當的綁架」，嚴重侵犯委國主權。羅德里格斯強調，委內瑞拉已做好準備「捍衛」國家，並呼籲華府立即釋放馬杜洛，堅稱馬杜洛才是「委內瑞拉唯一的總統」。

美國司法部資料顯示，馬杜洛早在2020年就被紐約法院起訴，罪名涵蓋密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置，以及密謀持有前述裝置以危害美國等多項重罪。他將在美國法院接受審判。川普在記者會上不僅指控委內瑞拉「偷走」美國的石油利益，更表示有意暫時接管該國，但對於具體執行細節則避而不談。這番言論立即引發國際法學界的質疑。

國際法專家指出，川普政府的說法存在明顯矛盾：一方面將此次行動定調為「執法逮捕」，另一方面卻又暗示美國將接管委內瑞拉。東北大學憲法學者保羅毫不客氣地批評：「你不能一邊說這是執法行動，一邊又宣稱要接管整個國家，這在邏輯上根本說不通。」

川普。 （圖／美聯社）

根據美國憲法，國會擁有宣戰權，但總統作為三軍統帥，歷屆政府經常以「有限規模且符合國家利益」為由主張可自行動武。川普幕僚長威爾斯曾表示，若要在委內瑞拉授權地面行動需經國會同意；然而國務卿魯比歐透露，此次軍事行動事前並未通報國會，此舉已引發民主黨議員的強烈不滿。

哥倫比亞大學學者瓦克斯曼強調，國際法原則明確禁止對外使用武力，僅在聯合國安理會授權或基於自衛等極少數情況下才屬例外。他認為，毒品走私與幫派暴力本質上屬於刑事犯罪範疇，並不足以構成可正當化軍事回應的武裝衝突。瓦克斯曼直言：「單憑刑事起訴，並不賦予美國以武力推翻外國政府的權力。」不過他也指出，美國政府可能會改以「自衛」理論來支撐其行動；值得注意的是，美國自2019年起就未承認馬杜洛為合法領導人。

美國政府在海外逮捕刑事嫌犯並非首例，但過往案例多半獲得當地政府同意。儘管華府宣稱馬杜洛不具正當性，卻未承認任何可授權其逮捕馬杜洛的委國替代領袖，這使得此次行動的法律基礎更加薄弱。最接近的歷史先例是1989年美國逮捕巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉。當時美方的理由包括諾瑞嘉涉嫌毒品犯罪遭起訴，以及巴拿馬部隊殺害美國士兵，同時美國也承認了另一名候選人為巴拿馬合法領袖。此外，宏都拉斯前總統葉南德茲於2022年被引渡至美國，因涉毒罪名被判處45年徒刑，但在去年12月獲得川普赦免。

法律專家普遍認為，即使美方此次行動違反國際法，由於國際法缺乏有效的執行機制，美國實際上很難被追究責任。憲法學者保羅坦言：「很難想像有任何國際法律機構能對美國政府施加實質性的懲罰後果。」然而，此次軍事行動已在國際社會掀起軒然大波，多個國家對美國單方面採取軍事手段表達嚴重關切，擔心此舉可能開創危險先例，破壞國際秩序的穩定基礎。

