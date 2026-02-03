川普：是讓艾普斯坦醜聞翻頁的時候了

美國總統川普(Donald Trump)3日呼籲美國民眾，走出性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)醜聞繼續前進，他並重申最新公布的數百萬份文件已經還他清白。

川普在白宮告訴記者，「除了這確實是艾普斯坦和其他人針對我的一場陰謀之外，並沒有任何關於我的事。但我認為現在是這個國家開始談論其他一些事的時候了，例如健保或人們關心的議題」。

美國政府在1月30日公布數百萬頁的艾普斯坦案資料，內容提及川普、億萬富豪馬斯克(Elon Musk)、遭到剝奪英國王子頭銜的安德魯．蒙巴頓．溫莎(Andrew Mountbatten Windsor)等多位具影響力人士。不過文件中雖曾提及川普上千次，卻多數未揭露更多關於兩人關係的線索。

川普與艾普斯坦在1990年代及2000年代初期是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦對仲介賣淫指控認罪前就已與他斷絕往來。川普已再三否認知悉艾普斯坦性侵及仲介未成年少女性交易的行為。