川普、普丁75分鐘通話內容曝光! 否定歐洲和平計畫 還要共同成立「這2小組」……

在與澤連斯基談判的會議開始前 1 小時，美國總統川普(左)先致電俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 據俄媒《塔斯社》( TASS ) 報導，當地時間 28 日，在與烏克蘭總統澤連斯基會面之前，美國總統川普和俄羅斯總統普丁進行了今年第 9 次通話，並約定在美烏會談結束後再次通話。

川普率先公佈了此次通話。他當日在「真實社交」( Truth Social ) 平台發文稱：「我剛剛與普丁進行了一次良好且極具成效的通話，隨後將於今日下午 1 點與澤連斯基會面。」

俄羅斯總統助理烏沙科夫透露，此次通話由川普發起，其目的是與普丁討論烏克蘭衝突的當前局勢及解決前景，通話時長為 1 小時 15 分鐘，雙方約定在川普與烏克蘭代表團於海湖莊園會晤結束後，再次進行通話。

烏沙科夫指出，通話中川普承認烏克蘭危機對他而言是「最棘手的問題」，並「再次確信俄羅斯致力於通過政治外交途徑解決危機」。

針對烏克蘭方面提出的「 20 點和平協議」，俄羅斯總統外交顧問烏沙科夫公開表示拒絕，並要求烏軍完全撤出頓巴斯地區。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

他還表示，通話期間，普丁同意了美方提議，將通過專門設立的 2 個工作組推進烏克蘭問題的解決進程，其中一個工作組負責「安全問題」，另一個聚焦「經濟事務」，工作組的啟動安排將很快敲定，預計在明年1月初落實”。

烏沙科夫稱，若要徹底結束俄烏衝突，烏克蘭方面需依據俄美雙方的協調行動，作出一個「大膽且負責任」的政治決定，「結合當前前線態勢，烏克蘭當局應立即就頓巴斯問題作出決斷。」

烏沙科夫提到，俄美兩國總統普遍認為，烏方及歐洲方面提出的臨時停火提議，無論以籌備公投或其他理由為由，都只會延長衝突，並可能導致戰事再度升級。

通話還談及烏克蘭危機解決後，俄美兩國關係的未來發展前景。「川普強調必須儘快結束這場戰爭，並指出一旦衝突平息，美國與俄羅斯、烏克蘭之間將迎來廣闊的經濟合作前景。」烏沙科夫說。

當地時間 28 日，美國總統川普邀請烏克蘭總統澤連斯基率領的代表團前往海湖莊園，就俄烏局勢展開談判。 圖：翻攝自 @SavchenkoReview X 帳號

此外，兩國總統還「互致聖誕與新年祝福，祝願兩國人民幸福安康」。「整場通話氛圍友好、積極且務實，雙方均迫切希望推動烏克蘭衝突實現和平、持久的解決。」烏沙科夫表示。

當地時間 28 日下午，川普與澤連斯基在美國佛羅里達州海湖莊園舉行會晤。本次會晤持續近 3 小時，雙方在會後共同召開了聯合記者會。

川普在會後表示：「我們的會晤十分圓滿，雙方探討了諸多議題。我確實認為我們正日益接近目標，或許已近在咫尺。」他補充道 : 「我們在推動結束這場戰爭方面已取得顯著進展。」

不過川普承認，雖然他認為烏克蘭和平協議「即將達成」，但談判仍有「一兩個非常棘手的問題」有待解決。他拒絕透露已達成共識條款的具體占比，但表示該比例或接近 95%。

澤連斯基建議在目前交戰的烏東4州畫出停火緩衝區，普丁則要求烏軍退出包含盧干斯克與頓涅茨克的頓巴斯領土。 圖 : 新頭殼製作

他坦承，俄羅斯要求烏克蘭割讓的頓巴斯東部地區的歸屬問題，仍是當前懸而未決的關鍵議題。

澤連斯基在會晤後的記者會上則表示，領土問題仍然十分棘手。「你們知道我們的立場，」他告訴記者，:「我們必須尊重我們的法律和人民，尊重我們控制的領土。」

澤連斯基重申，領土問題最終必須由烏克蘭人來決定，而且不僅僅是領土問題，和平計畫的任何部分都可以舉行全民公投。

美國媒體形容，就目前情況而言，儘管談判取得了一些進展，但仍有可能破裂，尤其是領土問題依然懸而未決。美歐烏未來數周或在華盛頓繼續會晤，美俄元首也可能再次通話。

