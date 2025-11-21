川普、曼達尼首會面！強硬派政敵見面 紐約未來命懸一「會」

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani），將於美東時間21日在白宮首次會面。不過，兩人在紐約市長選戰期間，可是不斷隔空互罵，《紐約時報》因此提出了大哉問：這兩個政敵能處得好嗎？

紐約市長當選人曼達尼，作為進步派的新星，市長選戰期間就與川普針鋒相對。如今他於21日與這位政敵首次會面，其結果恐深遠影響紐約市的未來。（圖／翻攝自X平台 @PopBase）

紐約未來命懸一「會」

《紐約時報》在20日的報導直言，這場「川曼會」的結果，將會深遠影響紐約市，但這背後的互動，又並不簡單。

現年34歲的曼達尼，擅長利用魅力與願意聆聽的態度，讓質疑的人卸下心防。但若他同樣以禮對待川普，支持者恐怕會以為他背棄了進步派的根基。

同樣的問題也發生在川普身上。好幾個月來，他都在貶損曼達尼。他錯誤地聲稱對方是「共產黨人」，還揚言要將曼達尼逮捕，說這個人會毀了紐約市。

川普認為，曼達尼是民主黨明年期中選舉的包袱，他沒有理由要幫助曼達尼。為了不讓曼達尼當選市長，川普甚至不計前嫌，於選舉之夜公開背書前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。話雖如此，川普也不希望被視為造成紐約市衰弱的罪魁禍首。

「共產黨人」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）於20日語帶輕蔑地宣布：「不用多說，『共產黨人』將來到白宮。」

李威特接續說道：「這代表川普總統願意見任何人、願意與任何人對話，願意為了美國人民做出正確的事，不論他們是住在藍州，還是紅州，抑或是藍城。即便是那些比我想的還要左傾的城市，即便是比總統他自己居住那些年還要左傾的紐約市。」

至於川普與曼達尼會談期間，有無時段開放記者進入橢圓形辦公室，白宮的官員並未說明，會談內容也保密到家。但《紐約時報》指出，兩人應該有很多內容可談，像是川普先前放話要派國民兵進駐紐約市，他也曾威脅說要凍結數十億美元的聯邦補助。

川普與曼達尼的共同點

即便兩人政治立場南遠北轍，川普與曼達尼其實共同點不少。兩人都與紐約市的皇后區（Queens）有所關係，擁有忠誠的追隨者，也都善於操作社群媒體。甚至川普私底下還稱曼達尼是「有才華的政治人物」。

在會面之前，曼達尼試圖淡化兩人爭執的可能性，他在20日的記者會強調，這只是場「例行」會面。曼達尼指出，很多選民因為相同原因，既投了川普，又投票給他。

曼達尼說道:「我知道，對數十萬名紐約市民來說，這場會面的兩人彼此很不同，但都獲得了他們的選票支持，而這都是為了相同原因。他們想要能夠處理生活成本危機的領袖，解決勞工階級無法負擔在這城市生活的困境。」

至於川普，即使宣布兩人將會面的消息，也不忘嘲弄曼達尼。他刻意在貼文當中，把曼達尼的中間名夸梅（Kwame）加上引號。對於如此羞辱，曼達尼回應說自己毫不在意，「我已對任何事情做好了準備」。

面對川普：點頭就好

面對川普來勢洶洶，紐約市其中一個工商團體的領袖懷爾德（Kathryn S. Wylde）建議曼達尼「點頭與聆聽」。

曼達尼的幕僚帕斯加（Patrick Gaspard）協調了此次會面，他稱與川普面對面的重點，並非獲取政治分數。他指出，曼達尼仍會敢於當面反對川普的政策，並在人民負擔等關鍵議題，向川普強調「道德感」（moral clarity）。

他稱曼達尼將忍受川普的冷嘲熱諷，過去如此，現在如此，未來也是如此。帕斯加直言，這場會談對紐約市的未來「至關重要」。

