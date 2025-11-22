川普、曼達尼「政敵」首會面！ 川普：很棒的紐約市長

美國總統川普和紐約市長當選人曼達尼在白宮橢圓形辦公室會談，沒有之前隔空交火的緊張氣氛，川普坐在堅毅桌前，曼達尼站在旁邊，川普看著曼達尼微笑，多次拍曼達尼前臂態度親切，甚至當曼達尼被問到為什麼搭飛機到華府，而不是用其他環保的交通工具，川普還替他說話說，節省時間有效率很重要，川普說當紐約市長可是件不得了的事，自己一直想當紐約市長。

美國總統川普和紐約市長當選人曼達尼，兩位政敵首次在白宮見面。(圖／達志影像路透社)

會面期間，川普態度友善，不時面帶微笑並輕拍曼達尼的前臂。川普表示：「我只是想恭賀他，我認為你會是，我希望你會是一個很棒的市長，我要說的是，他做得越好我越開心。」這樣的言論與他平日對民主黨人的批評態度形成鮮明對比，尤其是在前一天他才抨擊某些民主黨議員的行為可以處死刑。

曼達尼對此次會面也表示感謝：「謝謝總統，我很感激，我感謝和總統的會談，如他所說，這是場有成效的會談，專注在我們共同欣賞、共同熱愛的地方，紐約市。」當記者詢問曼達尼是否仍認為川普是法西斯主義者時，曼達尼顯得尷尬，川普則主動解圍說：「沒關係，你可以直接說，對，這樣比解釋半天容易。我被叫過比專制者更糟的稱呼，所以這不算什麼侮辱，或許在我們開始合作之後，他會改變看法。」

值得注意的是，就在曼達尼訪問白宮的同一天，眾議院以285票贊成、98票反對通過譴責社會主義恐怖行徑的決議案，其中包括86名民主黨議員投下支持票。這反映出即使在民主黨內部，對於立場極左的曼達尼也存在不同意見。

當記者問及川普是否願意在曼達尼治理下的紐約市生活時，川普肯定地回答：「願意，尤其在我們會談後，絕對願意。」而當被問到紐約市是否熱愛川普時，曼達尼巧妙地回應：「紐約市熱愛的是一個可負擔的未來。」這次會面消除了許多紐約市民的擔憂，特別是有關川普可能派遣國民兵前往紐約的疑慮，目前看來這種情況暫時不會發生。

