川普：曾與習談黎智英.喊話放人 英歐批港政治審判

香港民主運動的代表人物黎智英，周一遭香港法院宣判國安罪名定罪後，引發國際社會高分貝反彈，更集體呼籲中港當局放人。美國總統川普親口證實，已向習近平提請釋放黎智英，英國外交部也召見中國大使，譴責整場政治審判並呼籲放人，歐盟直言全案顯示香港的自由民主受到侵蝕，也喊出無條件放人。北京外交部周二則繼續力挺相關判決。黎智英的子女則持續在海外奔走，並公開求情，期盼中港當局釋放年逾古稀的老人，返家享天倫。海外香港民主人士則感嘆，全案顯示香港法治已不復存在。

香港民主派人士 黎智英(2020)：「在任何時候、任何情況下，都需要為自由而奮鬥。因為沒有了自由，就什麼都不剩了。」

香港民主派代表人物黎智英，遭港府以違反《國安法》相關罪名起訴並單獨關押超過1800天後，周一(12月15日)由香港法院宣判，所有罪名成立。

美國總統 川普vs.記者：「(黎智英今在香港被判有罪。您對此有何評論？)我感到非常難過。」

相關判決不但引發美英高層公開發聲，各界更高分貝呼籲中國釋放黎智英。連川普都說，只比自己小一歲的黎智英身體不好，應該盡快獲釋。

美國總統 川普：「我跟習主席談過這件事，請他考慮釋放黎智英。他身體不好，年紀大了，身體不好，所以我提出這個請求。我們看看會怎麼樣，好嗎？」

英國外相周一則在國會表明，英國外交部已經召見中國駐英大使，表明英方對於黎智英案出於政治動機的強烈譴責。

英國外相 古柏（Yvette Cooper）：「令人痛心的是，這種侵犯英國公民權利的行為竟然發生在香港。我們再次呼籲立即釋放黎智英。」

歐盟也發聲明直指，全案出於政治動機，並導致香港的民主與自由受到侵蝕，呼籲應該立即無條件釋放黎智英。

黎智英兒子 黎崇恩：「我來這裡的目的是為了營救我的父親，而要做到這一點，英國政府必須採取更多行動。我們非常感謝各方的支持。我們尤其感激(美國)總統一直關注著我父親的案件。至於誰擁有最大的影響力，說實話，我也不清楚。我認為，英美兩國攜手合作，才是營救我父親的關鍵。」

至於2020年離港赴台後就再也不曾與父親見過面的黎智英兒子黎崇恩，多年來在英美等地持續奔走，為父親的獲釋而努力。他在香港法院宣判後於倫敦召開記者會，直言對有罪的判決一點也不意外，因為這本來就是當局抓人的目的。

黎智英兒子 黎崇恩：「我知道這一天(黎被定罪)遲早會來，我想大家都知道。再說一次，我感到驚訝的是(當局)竟耗費這麼長時間。但這(判決)依然讓我痛苦不堪。我感覺糟透了。香港澈底改變了，成為一個不再受邏輯和理性支配的香港，一個由充滿惡意和仇恨的政府所統治的香港。」

極少在媒體前露面的黎智英女兒黎采，則公開表明希望能與父親團聚的深切期盼。

黎智英女兒 黎采：「我父親今年78歲，身體每況愈下。我的意思是，中國這樣做才是人道主義的、正確的、體面的做法。而且他們已經把父親定罪。對他(黎智英)來說，身為英國公民，(若)死在獄中，會對香港的聲譽造成無法挽回的傷害。」

黎采透露，最後一次見到父親，是約半年(6月)前獲准探監。她看到父親在一年內暴瘦至少10公斤，指甲脫落、牙齒也不好，視力聽力都下降，再加上糖尿病與心臟病纏身，期盼中港當局能讓父親返家，與家人共度人生最後時光。

曾任香港《蘋果日報》突發新聞主編、今已移居台灣並創辦網路媒體，繼續關注香港的李先生，除了對判決感到痛心，更擔憂中港當局會重判黎智英，藉以達成讓全港禁聲的目的。

流亡美國的香港前學民思潮成員 許穎婷：「無論刑期長短，我認為任何有意義的判決，對78歲的黎智英來說，都如同關到死。因為他的健康狀況，我們已知正急劇惡化。我認為黎智英案是向全世界、向各國政府發出一個警示，那就是我們必須認清這個政治現實：已經再也無法信任香港的法治了。」

香港最後一任總督彭定康（Chris Patten）也直言，任何人如果還認為中共可被信任，或有自我改革的能力，那麼黎智英此次遭遇的國安定罪，就是最明確的回答。

香港記者協會前主席 陳朗昇：「這個世界不會再有第二個黎智英。」

黎智英能否得著自由，得看各界的努力與中港威權之間，如何拚搏。

