川普「期中選舉前哨戰」慘敗！暗諷紐約市民選擇了共產主義

美國總統川普（左）、候任紐約市長曼達尼（右）。（圖／達志／美聯社）

美國共和黨在一連串被視為「期中選舉」前哨戰的州級選舉中遭遇慘敗。面對這波結果，美國總統川普（Donald Trump）選擇淡化打擊，試圖將失利歸咎於其他因素。他還狠酸勝選的首位穆斯林和南亞裔紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）：「昨晚的選舉結果公佈後，所有美國人面臨的抉擇再清楚不過了。我們必須在『共產主義』和『常識』之間做出選擇……只要我還在白宮，美國就絕不會以任何方式走向共產主義。」

綜合美媒報導，川普在其社群媒體平台上發文表示：「根據民調專家的說法，共和黨昨晚失利的2個主要原因是：川普本人並不在選票上，以及政府關門。」然而，他並未具體指出引用的民調專家是誰。

隨後，他再次呼籲廢除郵寄投票制度與參議院的冗長辯論（filibuster）規則，聲稱若能取消這些制度，參議院共和黨人本可結束這次長達35天的政府關門。他在貼文中寫道：「通過選舉改革、選民身分證法（Voter ID），禁止郵寄投票（Mail-In Ballots）。保衛最高法院免遭擴編，不允許2州併入等。終結冗長辯論！」

翌日早晨，川普在白宮接待共和黨參議員時，再度重申上述觀點，並試圖淡化前1夜的選舉失利。他承認結果「對共和黨並不理想」，但仍堅稱敗局的地區多屬民主黨傳統優勢區域。

「昨晚的結果，老實說，我們並未預期會贏。那些地區非常民主黨化，但我不認為這對共和黨有好處。我甚至不確定這對任何人有好處。」川普在早餐會上表示。他補充：「在媒體離開後，我想我們應該談談昨晚的意涵，以及接下來應該怎麼做，同時也討論政府關門問題與其對選舉結果的影響。若你看過民調，就會發現政府關門對共和黨造成了明顯的負面影響。」

就在紐約市長選舉結果揭曉、曼達尼發表熱情洋溢的勝選演說後，川普在社群媒體上簡短貼文：「一切就此開始！」本週稍早，川普才威脅，若曼達尼當選，他將削減聯邦對紐約市的資金。穆斯林和南亞裔的曼達尼，是1名34歲的民主黨、工作家庭黨（Working Families Party，WFP）和美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America，DSA）成員，川普則屢次以「共產主義者」（communist）稱呼他。

5日下午，川普在邁阿密（Miami）商界領袖論壇上發言時，再度暗示將對紐約市選舉結果採取行動。他表示：「在2024年11月5日，美國人民奪回了自己的政府，重拾了主權。而昨晚在紐約，我們失去了一點主權，但我們會處理妥當。」他進一步宣稱：「邁阿密將成為那些逃離紐約市共產主義者的避風港。」

川普在演說中語氣激昂地表示：「昨晚的結果讓全美人民面臨再明確不過的選擇：要共產主義，還是要常識。我可以向你們保證，只要我仍在白宮，美國在任何形式上都不會走向共產主義。我們會阻止它。我們會制止這場荒謬。」

這番言論再次凸顯川普慣用的政治敘事：將地方選舉結果與意識形態對立相連，並以「保衛美國免於共產主義滲透」作為政治動員口號。儘管共和黨在多州選舉中遭遇挫敗，川普仍選擇以鬥爭性的言語將失利轉化為「對抗左翼」的政治資本，為2024年選戰定下更強硬的基調。

