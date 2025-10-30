川普：未與習近平談輝達Blackwell晶片

（中央社韓國慶州30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他在與中國國家主席習近平的會談中，並未討論晶片製造商輝達（Nvidia）最先進的Blackwell人工智慧（AI）晶片。

路透社報導，川普這番話與他前一天的談話有所不同。前一天，川普曾表示可能協助輝達出口旗艦級Blackwell晶片的「降規版」—Blackwell晶片是人工智慧競賽中的關鍵零組件。

然而，川普今天的發言使輝達爭取美中兩國批准銷售其「降規版」AI晶片的希望受挫。

廣告 廣告

川普在與習近平會談後、搭乘空軍一號（Air Force One）返美時對記者表示：「我們沒有談到Blackwell晶片」。這是川普重返白宮後，兩人首次會晤。

川普昨天前往韓國途中曾表示，他可能會與中國領導人習近平討論該晶片議題。（編譯：嚴思祺）1141030