川普：格陵蘭協議架構喬定

美國總統川普（右）表示，和北約已建立有關格陵蘭的未來協議架構，將不會實施原定二月對歐洲八國加徵的關稅。圖為川普在達沃斯論壇與蘋果首席執行官庫克（左）交談。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他當地時間二十一日在瑞士和北約秘書長呂特會晤後表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，基於這項共識，他將不會實施原定二月對歐洲八國加徵的關稅。

丹麥總理佛瑞德里克森表示，北約沒有被授權在此議題上跟美國協商，並重申應尊重丹麥與格陵蘭主權。

英國《每日郵報》報導，川普排除動武奪取格陵蘭的可能性，轉而聚焦利誘民眾脫離丹麥。他正考慮向格陵蘭人提議，如果投票加入美國，將向每人發放一百萬美元（約新台幣三千一百八十九萬元）。如果格陵蘭五萬七千名居民全面普發，總成本將達到五百七十億美元（約新台幣一點八兆）。

川普在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說表示，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事」。

但川普的演說中，似乎多次混淆格陵蘭與冰島。白宮稍後在社群平台Ｘ加以反駁，並強調川普是將格陵蘭形容為「一塊冰」。

川普稍晚和呂特會晤，討論格陵蘭議題。他會後在自家社群媒體「真實社群」發文宣布，基於他和呂特進行富有成效的會議，「我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構，事實上，涉及整個北極地區」。基於這項共識，他將不會實施原訂二月一日起將對特定歐洲國家加徵的關稅。

川普表示，雙方已有一個協議構想，將涉及安全合作和礦產權，且這項協議會是永久性的安排。對此，呂特回應，他在與川普的會談中並未討論到丹麥對格陵蘭的關鍵主權問題。

對於川普首度保證不會對格陵蘭動武，但丹麥外交部長拉斯穆森表示，這雖是「正面」跡象，但川普並未收回奪取這片北極領土的威脅，問題並未消失。他強調，川普並未放棄揚言奪取這片位於北極的丹麥自治領土。

格陵蘭政府則公布一本新版手冊，為民眾在領土發生「危機」時提供建議，包括儲備糧食、水、狩獵武器和彈藥。