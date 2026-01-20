川普「格陵蘭野心」衝擊北約團結! CNN : 正中克里姆林宮下懷

美國總統川普多次表態對格陵蘭展現野心。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，長期以來，分化美國與歐洲、削弱西方陣營一直被視為克里姆林宮的重要戰略目標。多年來，俄羅斯透過破壞行動與假訊息，試圖動搖西方制度，因其被莫斯科視為阻礙領土擴張與重拾蘇聯式影響力的關鍵障礙。瓦解北約這一西方最重要的軍事同盟，更被視為俄方長久以來的「幻想」，尤其在烏克蘭戰爭爆發後，克里姆林宮更以北約可能擴張為由，為近四年前發動全面入侵辯護。

《CNN》分析，美國總統川普針對格陵蘭的強硬表態與對丹麥屬地釋出的接管訊號，被外界視為可能撕裂西方團結的新變數。分析指出，對俄羅斯而言，這種跨大西洋關係出現裂痕的前景，無疑令人側目。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）即在社群平台 X 上表示，當川普威脅對反對美國接管格陵蘭的歐洲盟友祭出高額關稅時，「中國和俄羅斯一定樂在其中」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja kallas）公開呼籲美國結束與歐洲國家間的內部分歧，共同加強對烏克蘭的支持、應對中俄威脅，維護美國與歐洲國家的安全和繁榮。 圖 : 翻攝自牛彈琴

儘管中俄皆否認對格陵蘭懷有領土企圖，丹麥軍方也表示並未看到來自東方的重大入侵威脅，但俄羅斯國營媒體上的親克里姆林宮評論員卻對川普的格陵蘭動作表現出高度興奮，形容這將對北約造成「災難性打擊」，並稱其「對俄羅斯而言極為有利」。

分析指出，若北約面臨數十年來最嚴重的危機，跨大西洋團結出現裂解，西方對烏克蘭戰事的支持勢必動搖，這將使俄羅斯在戰場上取得更有利的地位，對基輔而言恐非好消息。不過，報導也指出，克里姆林宮目前尚未真正「開香檳慶祝」。

美國國會眾議院已提出一項法案，授權總統得以吞併或向丹麥購買格陵蘭，並賦予其美國州地位，以加強對北極地區的控制。 圖：翻攝自 X NEXTA

事實上，俄方官方初期反應相對克制，甚至帶有批評意味。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體表示，川普在格陵蘭問題上的作為「已經超出國際法的規範」。

報導指出，美國若實際掌控格陵蘭，可能對俄羅斯在北極地區的主導地位構成實質挑戰。除此之外，克里姆林宮更深層的憂慮，來自於對川普政府動用軍事與經濟力量方式的不可預測。

美軍C-130運輸機降落格陵蘭執行運補任務。 圖：翻攝U.S. Air National Guard

俄羅斯總統普丁在新年的首次外交政策演說中，對當今世界局勢表示痛惜：「單邊主義和危險的行動往往取代了外交努力、以及尋求妥協或各方都能接受的解決方案的嘗試。」

普丁補充說：「各國之間不進行對話，反而有人依靠『強權即公理』的原則來宣揚其單邊主義論調，他們自以為可以強加意志，對他國指手畫腳，發號施令。」

