川普「極限施壓」奏效？美印達成貿易協議：印度放棄俄國石油換18%關稅，外帶5000億美元採購承諾

美國總統川普宣布將對印度的懲罰性關稅從50%大幅下調至18%，新德里當局則同意切斷對俄羅斯原油的依賴，轉而購買美國與委內瑞拉的能源。莫迪政府在「戰略自主」與「美國優先」之間的平衡術，帶來地緣政治的重大轉折，也重塑了全球能源供應鏈。但這筆涉及5,000億美元採購承諾，究竟是雙贏的經濟合作，還是裹著糖衣的政治勒索？

在經歷了數個月劍拔弩張的貿易對峙與外交角力後，美國總統川普（Donald Trump）與印度總理莫迪（Narendra Modi）終於在2日握手言和。這場透過社群媒體宣佈的重大貿易協議，標誌著川普在地緣政治博弈上的又一次「交易式」勝利：美國同意撤銷對印度實施的高額懲罰性關稅，將稅率從50%下調至18%；作為交換，新德里繳納的「投名狀」則是——停止購買資助克里姆林宮戰爭機器的俄羅斯原油。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）更高調宣佈，印度將轉向購買美國能源，甚至包括在美國軍事介入後政局丕變的委內瑞拉原油：「出於對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的要求，我們即刻生效，同意美印之間達成一項貿易協議，美國將徵收降低後的對等關稅（Reciprocal Tariff），從25%降至18%。」​

《路透》​（Reuters）與《金融時報》（Financial Times）指出，自2025年重返白宮以來，川普政府對印度的態度一直在「摯友」與「貿易濫用者」之間擺盪。直到去年8月，為了迫使印度題旨輸血俄羅斯，川普祭出「極限施壓」手段：在原本已高達25%的「對等關稅」之上，再疊加25%的懲罰性關稅，使印度出口至美國的商品面臨高達50%的關稅壁壘。這對於依賴出口的印度產業，特別是珠寶、紡織與蝦類養殖業者而言，無疑是毀滅性的重擊。

一位白宮官員對《路透》證實，此次協議的核心在於美國撤銷了那25%針對俄油採購的懲罰性關稅。這意味著，儘管關稅從50%降至18%看似是巨大的讓步，但若與2024年川普上任前僅約2%至3%的平均關稅相比，印度仍面臨著顯著升高的貿易門檻。作為俄羅斯海運原油的最大買家，印度利用西方制裁下的價格折扣，大幅降低能源進口成本，滿足國內高達90%的原油需求。然而，這種「左右逢源」的策略在西方國家看來，無異於資助普京（Vladimir Putin）的戰爭機器。

根據協議，印度將轉向購買美國能源。更令人玩味的是，川普特別提到了「委內瑞拉」。今年1月美軍逮捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，徹底改變了加勒比海的能源局勢。諮詢公司ClearView Energy Partners的凱文·布克（Kevin Book）對《金融時報》表示：「雖然在缺乏協議文本的情況下必須保持謹慎，但『潛在』（potentially）購買委內瑞拉石油這個詞，可能隱藏著巨大的操作空間。」

華府正試圖將委內瑞拉的石油產能重新納入其所主導的供應鏈，以此填補印度放棄俄油後的缺口。《路透社》則引述數據指出，印度實際上已經開始減少對俄採購。今年1月的採購量約為每日120萬桶，預計2月將降至100萬桶，3月進一步滑落至80萬桶。

5千億美元的承諾與「零關稅」大夢

川普在聲明中興奮地表示，莫迪不僅承諾停止購買俄油，還同意以「更高水準」執行「購買美國貨」（BUY AMERICAN）政策，採購價值超過5,000億美元的美國能源（含煤炭）、科技與農產品。川普甚至宣稱，印度將致力於將對美關稅與非關稅壁壘降至「零」，然而財經專家對這些數字抱持高度懷疑。

智庫「橋樑印度」（Bridge India）創辦人普拉蒂克·達塔尼（Pratik Dattani）對《金融時報》直言，這數字不僅是誇大，簡直是天方夜譚。因為2024年美印雙邊貿易總額僅為2,120億美元，其中印度購買的美國商品僅415億美元，「這數字絕不可能飆升到5,000億美元，特別是當川普只談論商品貿易時。」

巴黎雅克·德洛爾研究所（Jacques Delors Institute）的貿易與經濟安全顧問科勒-鈴木（Nicolas Köhler-Suzuki）也認為，「零關稅」的說法極不可能實現。他分析：「考慮到印度自杜哈回合談判以來一貫的貿易保護立場，印度極不可能同意將關稅降至零，特別是在敏感的農產品領域。」

儘管如此，對於飽受關稅戰之苦的印度市場而言，這仍是一劑強心針。消息一出，在美上市的印度概念股全面飆漲。IT巨頭Infosys收漲4.3%，Wipro大漲6.8%，HDFC銀行上揚4.4%，iShares MSCI印度ETF也勁揚了3%。 ​​

莫迪在社群平台X上熱情回應：「很高興今天能與我親愛的朋友川普總統通話……我代表14億印度人民向川普總統致上最大的謝意。」印度貿易部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）則大肆讚揚這項協議將釋放「前所未有的機會」，幫助印度企業獲得美國技術。

​Emkay Global的經濟學家馬德哈維·阿羅拉（Madhavi Arora）指出，這項交易將使印度的關稅率（15%至19%）與其亞洲同行「大致保持一致」，有助於消除對印度出口和盧比匯率的拖累。亞洲集團（The Asia Group）執行董事巴桑特·桑赫拉（Basant Sanghera）則評論道：「印度的耐心得到了回報——至少目前是這樣。」​



美國商界的兩極反應：大企業樂觀，小企業淌血

在美國國內，這項協議引發了截然不同的反應。長期倡導自由貿易的美國商會（U.S. Chamber of Commerce）對此表示歡迎。執行長蘇珊·克拉克（Suzanne Clark）在聲明中表示：「我們樂觀地認為，這是邁向全面貿易協定的第一步，將解鎖更多私部門的合作。」

然而，對於依賴進口的美國中小企業來說，這卻是另一種形式的噩夢。一個名為「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）的800家小企業聯盟發出嚴厲警告，呼籲美國人不要慶祝這項協議。該團體指出，與2024年相比，這項協議實際上是對美國企業徵收了「600%的增稅」。他們強調，原本的關稅僅為2%至3%，現在卻固定在18%，而且如果印度未能完全切斷與俄羅斯的聯繫，這一稅率還可能隨時攀升。

