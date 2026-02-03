川普「極限施壓」奏效？美印達成貿易協議：印度放棄俄國石油換18%關稅，外帶5000億美元採購承諾
美國總統川普宣布將對印度的懲罰性關稅從50%大幅下調至18%，新德里當局則同意切斷對俄羅斯原油的依賴，轉而購買美國與委內瑞拉的能源。莫迪政府在「戰略自主」與「美國優先」之間的平衡術，帶來地緣政治的重大轉折，也重塑了全球能源供應鏈。但這筆涉及5,000億美元採購承諾，究竟是雙贏的經濟合作，還是裹著糖衣的政治勒索？
在經歷了數個月劍拔弩張的貿易對峙與外交角力後，美國總統川普（Donald Trump）與印度總理莫迪（Narendra Modi）終於在2日握手言和。這場透過社群媒體宣佈的重大貿易協議，標誌著川普在地緣政治博弈上的又一次「交易式」勝利：美國同意撤銷對印度實施的高額懲罰性關稅，將稅率從50%下調至18%；作為交換，新德里繳納的「投名狀」則是——停止購買資助克里姆林宮戰爭機器的俄羅斯原油。
川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）更高調宣佈，印度將轉向購買美國能源，甚至包括在美國軍事介入後政局丕變的委內瑞拉原油：「出於對莫迪總理的友誼與尊重，並應他的要求，我們即刻生效，同意美印之間達成一項貿易協議，美國將徵收降低後的對等關稅（Reciprocal Tariff），從25%降至18%。」
《路透》（Reuters）與《金融時報》（Financial Times）指出，自2025年重返白宮以來，川普政府對印度的態度一直在「摯友」與「貿易濫用者」之間擺盪。直到去年8月，為了迫使印度題旨輸血俄羅斯，川普祭出「極限施壓」手段：在原本已高達25%的「對等關稅」之上，再疊加25%的懲罰性關稅，使印度出口至美國的商品面臨高達50%的關稅壁壘。這對於依賴出口的印度產業，特別是珠寶、紡織與蝦類養殖業者而言，無疑是毀滅性的重擊。
一位白宮官員對《路透》證實，此次協議的核心在於美國撤銷了那25%針對俄油採購的懲罰性關稅。這意味著，儘管關稅從50%降至18%看似是巨大的讓步，但若與2024年川普上任前僅約2%至3%的平均關稅相比，印度仍面臨著顯著升高的貿易門檻。作為俄羅斯海運原油的最大買家，印度利用西方制裁下的價格折扣，大幅降低能源進口成本，滿足國內高達90%的原油需求。然而，這種「左右逢源」的策略在西方國家看來，無異於資助普京（Vladimir Putin）的戰爭機器。
根據協議，印度將轉向購買美國能源。更令人玩味的是，川普特別提到了「委內瑞拉」。今年1月美軍逮捕委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，徹底改變了加勒比海的能源局勢。諮詢公司ClearView Energy Partners的凱文·布克（Kevin Book）對《金融時報》表示：「雖然在缺乏協議文本的情況下必須保持謹慎，但『潛在』（potentially）購買委內瑞拉石油這個詞，可能隱藏著巨大的操作空間。」
華府正試圖將委內瑞拉的石油產能重新納入其所主導的供應鏈，以此填補印度放棄俄油後的缺口。《路透社》則引述數據指出，印度實際上已經開始減少對俄採購。今年1月的採購量約為每日120萬桶，預計2月將降至100萬桶，3月進一步滑落至80萬桶。
5千億美元的承諾與「零關稅」大夢
川普在聲明中興奮地表示，莫迪不僅承諾停止購買俄油，還同意以「更高水準」執行「購買美國貨」（BUY AMERICAN）政策，採購價值超過5,000億美元的美國能源（含煤炭）、科技與農產品。川普甚至宣稱，印度將致力於將對美關稅與非關稅壁壘降至「零」，然而財經專家對這些數字抱持高度懷疑。
智庫「橋樑印度」（Bridge India）創辦人普拉蒂克·達塔尼（Pratik Dattani）對《金融時報》直言，這數字不僅是誇大，簡直是天方夜譚。因為2024年美印雙邊貿易總額僅為2,120億美元，其中印度購買的美國商品僅415億美元，「這數字絕不可能飆升到5,000億美元，特別是當川普只談論商品貿易時。」
巴黎雅克·德洛爾研究所（Jacques Delors Institute）的貿易與經濟安全顧問科勒-鈴木（Nicolas Köhler-Suzuki）也認為，「零關稅」的說法極不可能實現。他分析：「考慮到印度自杜哈回合談判以來一貫的貿易保護立場，印度極不可能同意將關稅降至零，特別是在敏感的農產品領域。」
儘管如此，對於飽受關稅戰之苦的印度市場而言，這仍是一劑強心針。消息一出，在美上市的印度概念股全面飆漲。IT巨頭Infosys收漲4.3%，Wipro大漲6.8%，HDFC銀行上揚4.4%，iShares MSCI印度ETF也勁揚了3%。
莫迪在社群平台X上熱情回應：「很高興今天能與我親愛的朋友川普總統通話……我代表14億印度人民向川普總統致上最大的謝意。」印度貿易部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）則大肆讚揚這項協議將釋放「前所未有的機會」，幫助印度企業獲得美國技術。
Emkay Global的經濟學家馬德哈維·阿羅拉（Madhavi Arora）指出，這項交易將使印度的關稅率（15%至19%）與其亞洲同行「大致保持一致」，有助於消除對印度出口和盧比匯率的拖累。亞洲集團（The Asia Group）執行董事巴桑特·桑赫拉（Basant Sanghera）則評論道：「印度的耐心得到了回報——至少目前是這樣。」
美國商界的兩極反應：大企業樂觀，小企業淌血
在美國國內，這項協議引發了截然不同的反應。長期倡導自由貿易的美國商會（U.S. Chamber of Commerce）對此表示歡迎。執行長蘇珊·克拉克（Suzanne Clark）在聲明中表示：「我們樂觀地認為，這是邁向全面貿易協定的第一步，將解鎖更多私部門的合作。」
然而，對於依賴進口的美國中小企業來說，這卻是另一種形式的噩夢。一個名為「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）的800家小企業聯盟發出嚴厲警告，呼籲美國人不要慶祝這項協議。該團體指出，與2024年相比，這項協議實際上是對美國企業徵收了「600%的增稅」。他們強調，原本的關稅僅為2%至3%，現在卻固定在18%，而且如果印度未能完全切斷與俄羅斯的聯繫，這一稅率還可能隨時攀升。
更多風傳媒報導
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...