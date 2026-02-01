川普：歡迎中國投資委內瑞拉石油產業

美國總統川普(Donald Trump)表示，他「歡迎」中國投資委內瑞拉的石油產業，值此之際，這個南美國家在前領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)被趕下台後，正在試圖振興該國受創的經濟。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，並於本週改革相關法規，開放能源產業引進私人與外國投資。

在馬杜洛執政期間，中國一直是委內瑞拉石油的主要買家；但馬杜洛於1月3日遭美軍抓捕至美國受審後，北京未來的角色出現不確定性。中國外交部當時對華府的行動表達譴責。

川普1月31日在總統專機空軍一號上向記者表示：「歡迎中國來投資，這會是一筆很好的石油交易。我們歡迎中國。」

他並提到，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)已同意與印度達成能源合作協議。

川普說：「印度將購買委內瑞拉石油，而不是向伊朗購買。我們已經達成這筆交易，至少在概念上已經敲定；但中國也歡迎來購買石油。」

川普曾表示，華府目前「掌控」委內瑞拉。他並指出，美國將與卡拉卡斯共享石油收益，並稱美方「與委內瑞拉的領導階層相處得非常好，他們做得非常出色」。

他說：「我們會賣出大量石油，我們會拿一部分，他們會拿更多。他們的表現會非常好，賺到比以往更多的錢，這對我們也有好處。」

川普也暗示，美國可能會與古巴達成一項「協議」。此前，他曾威脅，將對向古巴提供石油的國家加徵關稅。

他表示：「我認為他們很可能會來找我們，想要談一筆交易，讓古巴再次獲得自由。」(編輯：沈鎮江)