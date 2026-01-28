川普：比去委內瑞拉更大的無敵艦隊駛向伊朗 伊朗快點上談判桌！

美國海軍核動力航空母艦「林肯號」。美聯社資料照片



美國總統川普週三（28日）一早發文表示，一支比派往委內瑞拉更龐大的無敵艦隊正在抵達伊朗，伊朗必須在為時已晚之前坐上談判桌。美軍本月初對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動閃電「斬首行動」，生擒委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，押運回美國受審。

在他自家的Truth Social社群平台上，川普發文說：「一支龐大的艦隊正駛向伊朗。它正以強大的力量、熱忱與目標快速挺進。這支由偉大的亞伯拉罕·林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）領銜的編隊，規模比當初派往委內瑞拉的還要龐大。如同對待委內瑞拉一樣，這支艦隊已經準備就緒，隨時有信心也有能力迅速完成任務。如有必要，將採取快速且猛烈的行動。」

廣告 廣告

他寫說：「希望伊朗能迅速回到談判桌，並達成一項公平公正、對各方都有利的協議，（伊朗）絕不允許擁有核武器。時間正在流逝，現在正是關鍵時刻！正如我以前對伊朗說過的：達成協議吧！他們當時沒聽，於是發生了「午夜之槌行動」（Operation Midnight Hammer），那對伊朗造成了巨大的毀滅。下一次的打擊將會慘烈得多！別讓這種事再次發生。」

伊朗德黑蘭神權政府本月8日、9日對走上街頭示威的伊朗民眾系統性開槍血腥鎮壓，一些估計指出可能有逾3萬民眾被打死，近40萬人被捕，許多人面臨遭到處決的命運。川普當時曾向伊朗人民說「援助就在路上」，要伊朗人民佔領政府機關，記下那些殺人鎮壓者的名單。

但是，週三的川普發言完全沒提到對伊朗人民當初的承諾，而是聚焦在伊朗的核武問題。去年6月，美軍出動 B-2匿蹤轟炸機，向伊朗的地下核設施投下巨型鑽地彈，美國政府表示這毀滅性打擊了伊朗的核武設施。如今川普再提核問題，並不知道是否有獲得其他的情報，顯示伊朗重啟了核計畫。

與伊朗是親密盟友的中國，其官媒中新網週三晚間報導說，伊朗總統統裴澤斯基安已經在週二（27日）啟動緊急措施，「一旦美國或以色列對伊朗發起新的襲擊，將保障生活必需品供應，同時確保政府機構運轉。」他說：「我們正將權限下放至各省，省長可直接對接司法機構及其他部門官員，自主作出決策。」

更多太報報導

「末日鐘」倒數又少4秒！川普、台海與AI入列世界加速毀滅原因

沒在怕！美艦群壓境 伊朗掛「血洗航母」看板...鮮血流成星條旗

川普「無敵艦隊」到位！美軍林肯號抵中東 伊朗進打擊範圍