川普「沉默」應對日中爭端 金融時報：東京促美加強挺高市

日本首相高市早苗（右）10月28日與美國總統川普（左），一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社



日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭到中國持續施壓之際，英國《金融時報》今日（12/7）披露，日本政府對獲得華府支持的力度表示失望，並已敦促美方給予更多公開支持。

高市早苗上月7日在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府做出強烈反彈，並在海內外發動宣傳戰，持續對日本施加各種經濟及外交壓力。

然而，在高市「台灣有事」發言即將滿一個月之際，華府對日本首相的支持，除美國駐日大使葛拉斯（George Glass）上月向媒體表示，總統川普（Donald Trump）及其團隊「支持她」，幾乎沒有其他直接的公開表態。

就此，《金融時報》引述現任及前任美日官員透露，東京認為美國高層官員對日本的支持力度不足。熟悉外交討論的知情人士更指出，日本駐華府大使山田重夫已要求川普政府加強對東京的公開支持。

儘管川普與高市早苗在10月於東京已首度面對面會晤，但他本人至今仍未公開表態支持日本首相。外媒此前報導，川普已指示其團隊，避免採取可能危及他與中國國家主席習近平10月在南韓所達成貿易協議的行動。

一名日本官員表示，東京方面並不認為美國對日承諾有所動搖，但補充稱，華府高層官員缺乏公開支持令日方深感失望。

知情人士則透露，在東京要求華府表態支持後，美方官員曾告知日方將發表強硬聲明，但當聲明僅在國務院副發言人於X平台發文出現時，日本方面深感失望。

《華爾街日報》上月報導，川普在與中國國家主席習近平通話後，他曾致電高市早苗，呼籲她不要因為台灣議題而刺激中國。這篇報導已被日本政府否認。

《金融時報》則引述多名美日人士說法稱，川普在電話中告訴日本首相，避免緊張局勢升溫是比較好的選項，但並未要求她不要刺激中國或避免採取特定行動。

小布希時期的美國國家安全委員會特別助理韋德寧（Dennis Wilder）表示：「白宮與國務院均未公開表態支持高市早苗首相，此舉令人費解，勢必令東京與台北感到不安。」

