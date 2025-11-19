川普：沙烏地阿拉伯為美非北約主要盟國

沙烏地阿拉伯成為美國非北約主要盟國 圖：翻攝自白宮官方X

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布，他已正式將沙烏地阿拉伯列為「主要非北約盟國」，旨在深化兩國間的軍事合作。美國媒體《值得》（Axios）報導，川普在當地時間18日晚間會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（MBS）。後者承諾將沙烏地在美投資從6,000億美元增至1兆美元。

川普本週稍早也透露，他將向沙烏地阿拉伯出售F-35戰鬥機，使其成為除以色列以外，中東地區首個獲得該型戰機的國家。

川普在周二晚間與本·薩勒曼共進晚餐時說道：「一個更強大、更有能力的聯盟將促進兩國的利益，並將服務於和平的最高利益」。

川普說道：「我現在才第一次告訴你，因為我想今晚保留一點秘密。」並補充說，兩人當天早些時候簽署了一項「歷史性的戰略防禦協議」。

