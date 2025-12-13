川普：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火

美國總統川普（Donald Trump）12號發文表示，他和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話後，泰、柬雙方已同意從12號晚間起全面停止交火，並回到最初馬來西亞總理安華介入協調時所達成的和平協議。

川普說，最初造成多名泰國士兵傷亡的路邊炸彈事件屬於意外，但泰國仍作出相當強烈的反擊，兩國目前都已準備迎向和平，並與美方持續進行貿易往來。

川普表示，能夠阿努廷及洪瑪奈合作，化解原本可能引發戰爭的危機感到榮幸，同時也要感謝馬來西亞總理安華的協助。

不過，泰柬兩國領導人並未證實這項消息，態度似乎有所保留，究竟會不會停火？或者又是川普一廂情願的搶先宣布？各界都高度關注。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真

