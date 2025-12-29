川普、澤倫斯基在海湖莊園會面 商談和平計畫

澤倫斯基再度訪問美國會見總統川普，雙方就和平計畫，進行協商。（圖／美聯社）





都即將2026年了，烏俄戰爭還是無解嗎，烏克蘭總統澤倫斯基再度訪問美國會見總統川普，雙方就和平計畫，進行協商，川普會前則承諾，一定會有安全協議。

一見面手握個不停，烏克蘭總統澤倫斯基再度訪美國，前往佛州會見總統川普。

記者vs.美國總統川普：「是的，我覺得他（普丁）是，他們（普丁、澤倫斯基）都是，這取決於安全協議是什麼，這真是個愚蠢的問題，沒有人知道內容是什麼，但一定會有安全協議。」

會前記者會，川普承諾將會有安全協議，澤倫斯基澤表示雙方將討論20點和平計畫。而在這場會晤之前，川普透露已經先與俄羅斯總統普丁進行富有成效的的通話。

廣告 廣告

克宮外交顧問鄂夏柯夫：「將導致衝突延長，並有可能導致敵對行動重新開始。」

長達75分鐘的美俄領袖通話，克宮表示美俄都想解決烏克蘭戰爭，同時也強調除非基輔當局，先對頓巴斯問題做出決定，否則停火問題將免談。

更多東森新聞報導

俄羅斯出動9M729巡弋飛彈攻擊 烏克蘭官方首度證實

川普開鍘了！制裁俄兩大石油公司 逼普丁重回談判桌

川普怒摔地圖！逼澤倫斯基讓步：普丁想要就能毀了你

